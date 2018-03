Zötykölődünk a borig és a várakig

Megyénkben se szeri se száma a természeti, történelmi és építészeti értékeknek, melyeket szívesen látogatnak a turisták. Csakhogy még a híres várainkhoz és kastélyainkhoz vezető utak is olyan rossz állapotban vannak, hogy egyes szakaszokra már nem mernek felhajtani a turistabuszok.

A kritikus szakaszon a hosszú hétvégén kátyúztak, de a megnyugtató megoldás az út újraaszfaltozása lenne.” Zavodni Ferenc

Bevételkiesés

Regéc közelében is ez a helyzet, tudtuk meg Bakos Ferenctől, a település polgármesterétől. Az idei tél pedig csak tovább rontott az utak állapotán. Hatalmas kátyúk és gödrök éktelenkednek a Tolcsva és Regéc közötti szakaszon, itt szinte már járhatatlan az út, de nem sokkal jobb a helyzet a Vilmány és Fony között. A korábbi években megfelelő minőségű volt a korláti elágazás és Regéc között húzódó útszakasz, melyet ’76-ban építettek, de mára ez is rendkívül megrongálódott, sorolja a polgármester. Hozzáteszi: ígéretet egyelőre nem kaptak a közútkezelőtől az utak felújítására, de ez az állapot nemcsak a turisták számára rossz, hanem azon települések számára is, melyek a turizmusban látják a jövőt, hiszen ha a látogatók elmaradnak, az bevétel­kiesést okoz.

Kitörik a kerék

Közeleg a turistaszezon, Boldogkőváralja is készül, várbéli programjaik tavaly nem kevesebb, mint 85 ezer látogatót vonzottak. Zavodni Ferenc polgármester lapunknak elmondta, az ő térségükben a Vizsolytól induló bekötőút siralmas állapota jelenti a problémát. Igaz, ezen az útszakaszon az elmúlt ­hosszú hétvégén kátyúztak, de a megnyugtató megoldást az út újraaszfaltozása hozná meg. A település beltéri útját a közútkezelő uniós forrásból felújította.

Olvasóink arra panaszkodnak, hogy a Tokaj-hegyaljai borvidék településeire csak olyan utakon lehet eljutni, melyeken kitörik az autójuk kereke. Tatárka József, Mád polgármestere azt mondta lapunknak, az ő környékükön minden évben történik útjavítás, de komoly problémát jelent, hogy a tállyai kőbányából érkező teherautók mind Mádon keresztül haladnak át és tönkreteszik az utakat. Hozzátette: a környékbeli utakat teljesen az alapig kellene visszamarni, mert ezek igazi alappal nem rendelkeznek, így a kátyúzás sem hoz igazi megoldást.

Csak ütemezetten

A Magyar Közút Zrt.-t kérdeztük, mikor tervezik megyénk alsóbb rendű útjainak a felújítását, melyre a következő választ kaptuk:

„Általánosságban elmondható, hogy a felújítási igények egyelőre magasabbak, mint az azok megvalósításához szükséges anyagi források, ezért ütemezetten tudjuk elvégezni feladatainkat. Az alaptevékenységünk során az országos közutakon a helyi és nagy felületű burkolatjavítási munkákat tudjuk elvégezni. Idén két országos útfelújítási program keretében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az utóbbi évek egyik legnagyobb felújításai valósulhatnak meg, 2018-ban ugyanis több mint 157 kilométernyi rossz állapotban lévő, főleg mellékút rekonstrukcióját indíthatjuk el.

A projektek előkészítésekor javaslatot tehetünk az egyes beruházásokra, ebben fontos szempont az út jelenlegi állapota, úthálózati szerepe, és azt is szem előtt tartottuk a helyszínek kiválasztásnál, hogy ne legyen közösségi közlekedéssel nehezebben megközelíthető település, ez alapján készült el a prioritási lista, melyet követően ütemezetten indulhatnak el a munkák, kormányhatározat alapján. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében idén több mint 210 ezer tonna aszfalt felhasználásával történik útfelújítás, kátyúzás és nagy felületű burkolatjavítás” – írta a közutakért felelős ­társaság.

Ahol lesz felújítás

A cikkünkben szereplő települések környékén az alábbi nagyobb felújítási munkákat tervezi az idén a közútkezelő, a kátyúzási munkákon felül:

Boldogkőváralja térségében:

Abaújkér – Szegilong ­összekötő út 7,71 km

Baskó bekötőút 2,8 km

Boldogkőváralja – Abaújszántó összekötő út 1 km

Halmaj – Abaújszántó összekötő út 1,59 km

Ináncs – Abaújszántó összekötő út 0,685 km

Regéc térségében:

Vilmány – Vámosújfalu összekötő út 5,53 km

Tokaj borvidék térségében:

Tarcal – Tokaj – Nyíregyháza másodrendű főút 3,576 km

Bodrogkeresztúr – Sárospatak összekötő út 3,311 km

Forrás: Magyar Közút Zrt.

