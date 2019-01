Zord-lemezbemutató Miskolcon

A miskolci Zord zene­kar amerikai kedvenceik, a Flotsam and Jetsam előtt lépett föl Budapesten 2017-ben. Ekkor már készítették új lemezüket is, ami végül 2018 novemberében jelent meg.

– A terv az volt, hogy 2017-ben jelentetjük meg a harmadik lemezt, tavasszal beköltöztünk a szolnoki Denevér stúdióba és nekiláttunk a felvételeknek – mondta el Perényi Dénes gitáros. Sokat dolgoztunk, de idővel rá kellett jönnünk, hogy több időre van szükségünk, mint amit terveztünk. Végül 2018 szeptemberére tudtuk leadni a kiadónak az anyagot, amely tíz dalt tartalmazott. Úgy tűnik, jó döntést hoztunk azzal, hogy tovább dolgoztunk, mert így ez alkalommal is ki tudtuk hozni magunkból a maximumot, és az eddigi visszajelzések is igen pozitívak.

Eltűnt a gitáros

– 2017 elején, két hónappal azelőtt, hogy stúdióba vonultunk, Rabcsi, az akkori basszusgitárosunk eltűnt, nem tudtuk elérni. Fogalmunk se volt, hogy mi lehet vele, viszont meg kellett oldanunk a helyzetet. Végül a Went zene­kar gitárosa, Lipi szállt be hozzánk basszusgitárosként. Hihetetlenül jó muzsikus, úgy játszotta fel a stúdióban a basszusgitár témákat, hogy előtte próbálni se kellett vele.

A novemberben megjelent albummal kapcsolatban már több eredményt is elkönyvelhetett a zenekar, erről a gitáros így nyilatkozott:

– Boldogok vagyunk, hogy megjelent a „Peripheria” album, melyről az „H-Mob” című tétel felkerült a Hammer World magazin 2018 decemberi számának mellékleteként kiadott „Hammered” című dupla válogatás CD-re. Ugyanerre a dalra forgattunk egy videóklipet, ennek vágása most zajlik, hamarosan elérhető lesz. További jó hír, hogy a kiadónk, a Nail Records „Az év hazai hard rock vagy metal albuma” kategóriában benevezte a „Peripheria”-t a Fonogram 2019 Magyar Zenei Díjra – hangsúlyozza Perényi Dénes.

Új dobos

– Decemberben Miskolcon, a Corner Stage-ben az Atomic és a Lepillantóküllő társaságában tartottuk meg a lemezbemutatónkat. Ezen az estén mutatkozott be az új dobosunk, Lengyel Ákos, aki hihetetlen energiával és élettel dobol. Elődje, Csibi Attila ősszel szólt, hogy nem tudja folytatni az aktív zenélést, ezért barátsággal elváltak útjaink. A hazai promóció mellett elkezdtük a külföldi orgánumokat is bombázni az új anyaggal, ennek első eredményeként a Metal-O-Mania Show-ban (USA) lenyomták a „Blue Hatred Cacophony” című Zord-dalt a „Peripheria” albumról, illetve egy argentin rádió (RADIO UNIVERSIDAD UNCuyo Mendoza) is tolta a muzsikánkat. 2019 áprilisában rövid erdélyi turnéra indulunk a Went zenekarral. Emellett a hazai klubokban is feltűnünk a tavasz folyamán, illetve nyáron szeretnénk minél több fesztiválon zúzni, valamint már nagy-britanniai fellépések is tervben vannak, jelenleg több klubbal is egyezkedünk – osztja meg velünk terveiket Perényi Dénes.

