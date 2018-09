Zoran Kuntic váltja Gálhidi Györgyöt Ózdon

A Ferencvárossal egy­koron Bajnokok Ligájában szerepelt Zoran Kuntic veszi át az Ózdi Football Club felnőttcsapatának szakmai irányítását.

Példakép legyen

A megyei I. osztályban élen álló észak-borsodi fekete-fehérektől néhány nappal ezelőtt távozott Gálhidi György, aki az NB II-es Kazincbarcika kispadját foglalta el. Az ózdiaknak nem volt sok idejük arra, hogy megtalálják a távozó tréner utódját, de végül eredménnyel jártak.

– A kialakult helyzetben gyorsan kellett döntenünk, de mindenképpen olyan edzőben gondolkodtunk, aki a fiatalok előtt példaképnek számít, ugyanakkor megköveteli a fegyelmet és a kemény munkát – fogalmazott Gál László, az Ózdi FC elnöke. – Zoran munkásságát jól ismerjük, korábban dolgoztunk is együtt. Pro licences tréner, vele biztosítva látjuk azt, hogy tovább tudja vinni a megkezdett szakmai irányt. Komoly és felelősségteljes munkát bíztunk rá: azon kívül, hogy a csapat heti felkészítését végzi a bajnoki mérkőzésekre, egyfajta szűrő­feladatot is el kell látnia. Nem titok, hogy továbbra is az NB-s szereplésben gondolkodunk, neki pedig majd el kell döntenie azt is, hogy a magasabb szintre a jelenlegi csapatból kik lesznek alkalmasak. A mi csapatunkban nagyon alacsony az átlagéletkor, még a 22 évet sem éri el. Éppen ezért egy olyan szakemberre volt szükségünk, aki helyes irányt mutat a tehetséges, de még tapasztalatlan játékosainknak.

Van fantázia

Zoran Kuntic legutóbb az NB III-as Tiszafüred szakmai igazgatója volt, most azért dolgozik majd Ózdon, hogy a fekete-fehéreket a harmadik vonalba juttassa.

– Gál László elnök megkeresése után egy napot a városban töltöttem, hiszen addig semmilyen kapcsolatom nem volt Ózddal – fogalmazott Zoran Kuntic. – Úgy hallottam, hogy a létesítményben vannak tervek a fejlesztéssel kapcsolatban, a csapatban pedig látok fantáziát. Jelen voltam a hétvégi kupameccsen, ahol nem érdemeltünk vereséget. A játékosok fiatalok, fogékonyak a munkára, ezért elvállaltam a felkérést. Nem ismerem a Borsod megyei I. osztály mezőnyét és színvonalát, de nem kérdés, hogy ezzel a kerettel meg kell nyernünk a sorozatot. Utána pedig nem lehet más célunk, minthogy az osztályozón kiharcoljuk az NB III-as tagságot. Biztos vagyok benne, hogy a mostani keretből többen megállnák a helyüket fentebb is. Ezért fogunk dolgozni, sok munka lesz, hiszen még az út legelején járunk.

ÉM-ME

Zoran Kuntic pályafutása

Zoran Kuntic aktív pályafutása során több első osztályú szerb és magyar csapatban is megfordult. Hazánkban játszott többek között a Kecskemét, a Parmalat FC – később a Videoton –, a Ferencváros és Vasas együttesében is. Az 51 éves szakember edzőként a 2005/2006-os szezonban irányította a Diósgyőrt, majd volt a Pápa és Ferencváros mestere is. Az elmúlt egy évtizedben szerb és magyar alacsonyabb osztályú csapatoknál talált munkát. Az előző bajnokság egy szeletét az NB III-as Tiszafüred gárdájánál töltötte. Az Ózdi FC szakmai irányítását szeptember 26-tól látja el.

Gálhidi György a KBSC-nél Kazincbarcika - A megyei I-es Ózdtól igazolt edzőt a másodosztályú barcikai együttes. Kedden közös megegyezéssel szerződést bontott egymással Koleszár György edző, illetve a labdarúgó NB II-ben szereplő Kazincbarcikai SC-t működtető gazdasági társaság. Mindezen lépést a csapat vártnál gyengébb sz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA