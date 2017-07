Zongoraszó, boldogság és igazán pozitív jövőkép

A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet tanulóinak hangulatos zongorakíséretével folytatódott az ünnepélyes diplomaosztás a Miskolci Egyetemen. Pénteken a Bölcsészettudományi Kar, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, a Műszaki Földtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar diákjai vehették át okleveleiket. A büszke családtagoktól sikerült néhány perc erejéig elrabolni a friss diplomások némelyikét, hogy megérdeklődjük, hogyan képzelik a jövőjüket.

Újságíró utánpótlás

A miskolci Kerekes Bernadett szociológia mesterszakos diplomáját kapta kézhez, kommunikáció- és médiatudomány szakiránnyal, előtte a hároméves alapképzésen pedig a magyar szakos oklevelét szerezte meg. Az újságírás vonzza a legjobban, de egyelőre úgy tűnik, hogy másképp alakulnak a dolgok. Egyik tanára ajánlásával ugyanis máris sikerült hasonló, de mégsem szigorúan a médiához kapcsolódó területen állást kapnia, ahol már hétfőn meg is kezdheti a munkáját. Az újságírással kapcsolatos terveit azonban még jó ideig nem adja fel.

Megtudtuk, Bernadett vőlegénye is a Miskolci Egyetemen végzett tavaly, jelenleg a Bosch-ban dolgozik és két év múlva szeretnének összeházasodni, így hamarosan a családalapítás is terítékre kerül. Kérdésünkre, hogy megfordult-e a fejükben, mi lesz, ha külföldön kell keresniük a boldogulásukat, Bernadett határozott igennel felelt, de azt is elmondta, gyorsan el is hessegették a gondolatot. Addig ugyanis, ameddig bármilyen lehetőséget találnak az itthoni munkavégzésre, nem szeretnének más országba költözni.

A Dunántúlról is megéri ide járni

Knausz Imrét felesége és két kislánya is elkísérte, a családfő ugyanis már a második diplomáját vehette át, szociális menedzser szakon.

„Diplomás ápolóként Csákváron élek és dolgozom, egy idősotthon vezetője vagyok – tudtuk meg. – A gondviselés vezérelt a Miskolci Egyetemre, ugyanis eredetileg az otthonomhoz közelebb, dunántúli egyetemekre adtam be a felvételit. Azonban csak az utolsó pillanatban derült ki, hogy ezek az intézmények végül nem indítják el a szakot. Ennek következtében Miskolcra sajnos a határidő lejárta után tudtam benyújtani a jelentkezésemet. Nagyon sokat köszönhetek az egyetemnek, ugyanis a segítségüknek köszönhetően minimális késéssel, már az első tanítási hét után el tudtam kezdeni a tanulmányaimat. Az idősotthoni ellátás az egészségügy és a szociális ellátás határterületén helyezkedik el, ezért nagyon hasznos, hogy mindkét szakirányban és mindkét látásmódból tudom a jövőben tovább segíteni az idős emberek életét.” – árulta el.

