Zöld oszlopok állják el az utat Miskolc belvárosában

Közel egy éve történt az a baleset a miskolci főutcán, amelynek hatására a városvezetés a belváros rendjének szigorítását kezdeményezte. Tavaly februárban ugyanis egy sportautó hajtott be a Széchenyi utcára, olyan gyorsan közlekedett, hogy megcsúszott, padokat döntött ki, a szétrepülő darabok pedig megsebesítettek két gyalogost.

Ezt követően a Fidesz-KDNP frakció azonnali szigorításokat sürgetett, az erről szóló rendeletmódosítás tavaly áprilisban került a testület elé. Ennek értelmében elkezdték felülvizsgálni a főutcai behajtási engedélyeket, egyirányúsították a sétálóutcát, ma már csak a Városház tér irányából hajthat be, akinek van érvényes behajtási engedélye. Valamint a főutcai kereskedők áruszállítási, rakodási idejét is meghatározták, kiemelten ellenőrzik a frekventált belvárosi tereket, és a kerékpárosok is csak a villamossínen tekerhetnek.

Az idén pedig folytatódik a szigorítás, legalábbis ezt jelzik a közelmúltban kihelyezett zöld oszlopok. Találunk ilyeneket a Sötétkapunál, a Pátriánál, a Centrum Áruháznál, a Mártírok utcájánál és néhány kapunál. Azt a célt szolgálják, hogy az autósok ne tudjanak behajtani a sétálóutcára. Az elmúlt évben ugyanis arra is volt példa, hogy egy ilyen behajtás okozott fennakadást. Szó szerint fennakadást, hiszen egy autós gépjárművével egy villamosmegálló szegélyén akadt meg, amikor egy mellékutcán keresztül szeretett volna kihajtani a főutcára.

Táblák figyelmeztetnek

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a főutcai behajtás szabályaira táblák figyelmeztetik az autósokat. Ezeket nem árt figyelmesen átolvasni, egyrészt a számos szigorítás miatt, másrészt mert a Miskolci Önkormányzati Rendészet szigorúan ellen­őrzi a Széchenyi utcát.

Kovács László Csaba, a rendészet vezetője lapunknak elmondta, az elmúlt időszakban, mióta a szigorítások életbe léptek, 600 esetben intézkedtek a Széchenyi utcán. Eddig 470 közigazgatási bírságot szabtak ki közel 14 millió forint értékben – tudtuk meg.

