Zöld háztartást zöld önkéntesekkel

A számukra szóló felkészítő műhelymunka sorozat következő alkalmára január 15-én kerül sor.

A zöld önkéntesek csapatába folyamatosan várják a jelentkezőket Miskolcon. A számukra szervezett műhelymunka sorozat következő állomásán a zöld háztartás lesz a téma. Minden család számára hétköznapi kihívás, milyen vegyszereket alkalmazzanak a háztartásban és az egészségügyi, környezeti kockázatokat jelentőket mivel válthatják ki. A mosás, tisztítás, tisztálkodás, szépség ápolás egyaránt számos kérdést vet fel a tudatos háziasszonyok számára.

Az önkéntesek felkészítése azért fontos, hogy megismerjék azokat az alapokat, melyekkel kapcsolatban lehet, hogy csak egy-egy részfeladatot kell végezni a városi, iskolai eseményeken, de csak akkor tud hiteles lenni közreműködésük, ha a tevékenység fontos céljait és módszereit összességében is megismerik. Az ismeretbővítésén túl az is cél, hogy ötleteket és javaslatokat gyűjtsünk a programok fejlesztéséhez, valamint önkénteseink aktívan is bekapcsolódhassanak a soron következő közösségi programjainkba, melyeket a Zöld Kapcsolat Egyesülettel és az Ökológiai Intézet Alapítvánnyal szervezünk.

Időpont: 2017. január 15. vasárnap 10-16 óra között

Helyszín: Miskolc, Kossuth utca 13. 1 emelet

Ellátást, ebédet biztosítunk.

A program Facebook eseménye: itt elérhető

A zöld önkéntesek csapatához csatlakozni, a műhelymunkákra jelentkezni a követező elérhetőségeken lehet:

info@zoldkapcsolat.hu, 30/899-5004

www.zoldkapcsolat.hu, www.ecolinst.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA