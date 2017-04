„Zöld erdőben jártam...” - Húsvéti locsolóversek és SMS-ötletek

A húsvéti locsolkodás elképzelhetetlen locsoló­vers nélkül. Éppen ezért arra buzdítottuk olvasóinkat, hogy írjanak locsoló­verseket és küldjék el szerkesztőségünknek. A beérkezett remekművekből tallóztunk.

Seres Zsuzsanna (Miskolc): Húsvét

Szép galambom, szép virágszál

Csodálatos gyöngyvirág

Megengeded locsolásom?

Finom illatod lesz ám!

Piros tojást kérek érte

Pirosat és hímeset

Ha dalolni támad kedvem

Éneklek én kedveset.

Szabó Edit (Bőcs): Húsvét az én napom

Húsvét napja megérkezett,

minden leány nekem termett,

szívrepesve várnak engem,

felém nyílnak tekintetetek.

Minden asszony, minden leány

mosolyogva tekint reám,

kiskertekben virág terem,

illatukkal jelentkezem.

Megöntözlek kicsi rózsa,

édesanyát sem kihagyva,

hajtsd le fejed, szép nyakadra

hulljon kölnim illatárja.

Illatozzál Húsvét napján,

soha el ne hervadozzál,

azt kívánom mindig neked,

legyen boldog az életed.

Boldog Húsvétot kívánok,

kicsi jutalmam elvárom,

legyen akár piros tojás,

megköszönöm a csókocskát.

Kovács Ádám Máté (Mezőcsát): Virágszálak

Beléptem Hozzátok kölnivel a kezemben,

Fogadjátok szeretettel locsolóversem:

Szeretném most elmondani az összes Hölgynek,

Szép virágszálai vagytok ennek a földnek.

A mai nap szeretnék a kertészetek lenni,

Minden virágszálat egyenként öntözni.

Hervadást elkerülni, mert most egy a lényeg:

Adjunk ma hálát a Teremtés Istenének

Azért, mert ismét eljött a Húsvét napja,

Minden férfi a kölnijét a kezébe kapja,

Kinéz magának egy szép Virágszálat

És úgy megöntözi, hogy soha el nem szárad.

A végére már csak egy kérdésem maradt.

Szerintem tudjátok: Locsolni szabad?

Buza Máté Lóránt (Szerencs): Locsolóvers

Öntözködni jöttünk,

Szép ruhát öltöttünk,

Piros tojás az ára,

Hamar ide a zsákba.

Németh László (Miskolc): Locsolóvers

Ma húsvét áldott napján

Remélem sok piros tojást kapok.

Kedves drága hölgyeim

Ígérem, én mindent beleadok!

Nem lesz kérem elhervadás

Én bíz tutira azon vagyok,

Profi létemre senkit ki nem hagyok!

Kezemben a kölnis üveg

Rajtam a ballagási öltönyöm,

A női lelkek mosolyának

Előcsalogatásán ma én őrködöm.

Ide hát azt a piros tojást,

Hisz érzem, nekem ez ma kijár!

Bár egy Diósgyőri srácnak

A piros-fehér jobban dukál!

Hisz nem érdekel más

Csak a Diósgyőr meg a locsolkodás!

Firtkó Bálint (Kesznyéten): Húsvéti locsolóvers

Húsvét napján útra keltem,

Tarisznyámba kölnit tettem.

Minden ajtón bekopogtam,

Minden kislányt meglocsoltam.

Nap végére kölnim fogyott,

Sok kislány még sorakozott.

Rátaláltam egy kis kútra,

Merítettem egy kis vizet,

Meglocsoltam még vagy tízet!

Iván Józsefné (Taktaszada): Húsvétra

Kiskertek ékessége a viruló rózsa,

Kislányoké hajnal pírban nyiladozó orca.

Egyiknek is másiknak is örül a kertésze,

Ha másnak is tetsző rózsát nevel kiskertjébe.

Öntözgeti, dédelgeti, hervadástól óvja,

Hogy egy levél, vagy egy szirom le ne hulljon róla.

Én is ide öntözgetni jöttem lányvirágot,

Illatozó rózsa vizet locsolók reájuk.

Arra kérem a virágnak kedves édesanyját,

Hagyja nekem meg locsolni viruló leányát.

Húsvét napján jó illata messze áradozzon,

Örömmel telt, boldog legyen, szívemből kívánom.

Izsó Pál (Sajókaza): Húsvétra

Örüljünk, vigadjunk kedves keresztyének,

Szívünkből szóljon ma Istenhez az ének.

Megváltónk kő sírja üresen áll mára,

Hiába szegezték fel a keresztfára.

Hiába őrizték katonák a sírját,

Feltámadt! S elhozta bús szívünk gyógyírját.

Kiontott vérével megtisztított minket,

Lemosta lelkünkről sötét bűneinket.

Fényénél sírunknak mélyétől nem félünk,

Lelkileg Jézussal mindörökké élünk.

Jertek hát leányok, ragyogjon orcátok!

Illatos harmatot locsolok most rátok.

Nem kérek érte ma tőletek semmi mást,

Csak egy szál virágot, vagy egy piros tojást.

Boldog ünnepeket kívánok e háznak!

Igazi szent békét az egész világnak!

Mező István (Szikszó): Digitális húsvét

Itt a kölni, semmi hiba, pendrájvomon három giga

Nagyon régi ez a floppy, megromlott rajta a csoki

Hosszú verset írj CD-re, még hosszabbat DVD-re

Locsolnálak én Eszterem, elromlott a winchesterem

Kölnimet én mind rád tettem, tojásodat elmentettem

Köszönöm a bókodat, lájkoltam a csókodat

Tojásodat elteszem, lefagyott a szerverem

Ha a versed ily brutális, tojásom csak virtuális

Kölnimet én megkímélem, meglocsollak majd e-mailen

A sonkához nem kell hentes, a laptopom vírusmentes

Nekem nem lesz gyomormosás, mobilomon van a tojás

Locsolkodó, menj a francba, elhagyott a rendszergazda.

A legviccesebb, legaranyosabb és a legpajzánabb locsolóversek

Meghittség, boldogság, áldás és béke,

legyen a családod örökös vendége.

Boldog húsvéti ünnepeket kívánok!

Rózsa, rózsa szép virágszál, szálló szélben hajladozzál,

napsütésben nyiladozzál, meglocsollak, illatozzál.

Falu végén aranyvessző,

aranysárga rüggyel büszkélkedő,

Őz és nyuszi körbeállja,

tekintetük megcsodálja.

Gondold azt, hogy én is ott állok,

és Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Húsvét van, húsvét,

rügy az ágakon, a kezekben locsoló.

Szép lányok örömmel várják a fiúkat,

én is izgatottam küldöm e sorokat.

Áldott húsvétot az egész családnak!

Három kis nyúl ül a réten,

mesebeli faluszélen.

Előttük egy halom tojás,

Húsvét táján ez így szokás.

Boldog Húsvétot kívánok!

Boldog húsvét reggelén kölnit veszek kézbe én,

SMS-em hozzád száll, rózsavizem reád száll!

Piros tojás, fehér nyuszi,

SMS-ben száll a puszi.

Tapsifüles nyuszikának

nagyon sok a dolga,

piros tojást, hímes tojást

szerteszéjjel hordja.

Locsolni nincs ideje,

csak SMS-re futja!

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Érezni a tavaszt a levegőben,

és a szívekben ébredő szerelmeket.

Érzem én is, hogy fontos vagy nekem,

ezért küldöm ezt a versikét neked.

Legyen boldog húsvéti ünneped!

Útra kélt a város összes bikája, locsolkodni szerte a világba.

Meghittség, boldogság, áldás és béke, legyen a családod örökös vendége.

Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Feltűnt már a szép Nap ragyogó fényével,

megjött a tavasz áldott érzésével.

Újítja a természet a növényeket,

gerjeszti bennünk a szép reményeket.

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Meglocsollak SMS-el, nem fogok tökölni;

neked nem kell hajat mosni, nekem nem kell kölni. . .

Zöld erdőben jártam,

száraz ágat láttam,

száraz ágon csörgő kígyó,

meglocsollak vén szipirtyó!

Kinyílott az aranyeső

Én voltam ma a legelső,

aki kora reggel

locsolkodni kelt fel

Minden szőke, barna lány,

Mint a piros tulipán

Virulva-viruljon

Rózsapermet hulljon.

Íme, itt a kölni

Szabad-e locsolni?

Zöld erdőben jártam véled

Kezem erre-arra téved

Úgy éreztem, nem vagy nedves

Meglocsolhatlak-e kedves?

Zöld erdőben lépdelek, aztán eléd térdelek,

jó kölnivel köszöntelek, Húsvétra meg megöntelek.

Tele van a hajad kosszal

meglocsollak domesztosszal!

Zöld erdőben jártam,

Részeg nyuszit láttam.

Le akart itatni,

Leültünk piálni.

Sokat ittunk – de nem eleget,

Hozzál sört – de ne keveset!

Hosszú hajad, rövid eszed. Meglocsollak. Észreveszed?

Csibe, nyuszi tarka barka,

barikán a csengő rajta.

Küldünk nektek hímes tojást,

kölnivizet és áldomást.

Nárciszt a ház asszonyának,

sonkát, tormát az urának!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Van nekem egy locsolóm,

nem kölni van benne.

Ha én azt itt elővenném,

nagy sikoltás lenne!

Szabad-e locsolni?

Gyere kislány, meglocsollak Kedvezményes áron,

Gumi nélkül negyven rugó, Kölnivel csak három!

Te vagy az, ki nekem maradt,

meglocsollak, dőljél hanyatt!

