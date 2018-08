Zenével töltik meg Tokajt

Idén a francia zene és Claude Debussy a fő témája a kéthetes komolyzenei mesterkurzusnak. A résztvevők a város iskoláiban, színházában, múzeumaiban, sőt még a polgármesteri hivatalban is gyakorolnak.

Nagyon sokat tanulunk egymástól és a vendégek kultúrájáról.” Füzesséryné Dudás Eszter

Harminchárom ország több mint háromszáz hallgatója és tanára vesz részt az idei Crescendo Nyári Akadémián. Tizenöt éve rendezik meg a komolyzenei mesterkurzust, Tokajban öt éve állomásoznak. Idén a legtávolabbról egy ausztrál oktató és egy ecuadori hallgató érkezett.

Nagy nemzetközi család

– Nagyon sokat tanulunk egymástól és a vendégek kultúrájáról. Mi pedig cserébe igyekszünk átadni mindazt, amit tudunk – emelte ki Füzesséryné Dudás Eszter, a Crescendo Nyári Akadémia elnöke. – A kezdetektől fogva már több mint hatvanöt ország képviseltette magát öt földrészről. Több mint ezerötszáz diáknak tartottunk mesterkurzust. Lehetne nagyobb is ez a szám, hiszen sokan visszatérő vendégek. Vannak olyanok is, akik növendékként kezdtek és most már tanárok, zongorakísérők vagy önkéntesként kísérik a nyári akadémia munkáját. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagy nemzetközi család vagyunk, két héten keresztül több mint háromszáz résztvevővel – tette hozzá az elnök, aki a kurzus ideje alatt fesztiváligazgatóként és brácsa­oktatóként is kiveszi a részét a munkából.

A résztvevők többek között szóló- és kamarazenei, karvezetés-, kórus-, barokk- és jazz­kurzusokon vehetnek részt. Minden korosztály megtalálható a diákok között, akik az egyéni órák mellett a zenekari próbákat is megkezdték már. Vannak résztvevők, akik képzett zenészként vagy énekesként, az egyetem elvégzése után is visszajárnak tanulni a nyári akadémiára.

Tanul és feltöltődik

– Mivel a tanári kar is nemzetközi, így olyan emberekkel is találkozhatok, akikkel valószínűleg máshol nem. Itt tanít éneket például Constance Fee szoprán, mezzoszoprán énekesnő, akivel a nyári mesterkurzusokon évek óta együtt dolgozom. Ő New Yorkban él és tanít, vele a hétköznapokban nem tudnék találkozni, de a Crescendo nyári tábora alatt tudok tőle tanulni. Teljesen máshogyan közelíti meg a dolgokat, máshogyan magyaráz, mások a tapasztalatai, más környezetből jött, ez pedig nagyon jó – mondta Csóka Anita, aki végzett opera­énekesként utazott Tokajba tanulni. Hozzátette, ez alatt a két hét alatt fel is töltődik, és van rá alkalma, hogy energiát gyűjtsön az előtte álló feladatokra.

Rendszeres koncertek

A Crescendo Nyári Akadémia augusztus 13-áig tart. A diákok a tanórák mellett rendszeresen koncerteznek, utcazenélnek és zenés miséken, istentiszteleteken vesznek részt. A mesterkurzus augusztus 11-én, szombaton Fülei Balázs zongorakurzusának zárókoncertjével, valamint a másnap tartandó záróhangversennyel ér véget.

