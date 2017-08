Zenés meglepetéssel készül

Juhász Tamás zongoraművész, aki idén március 15-én vehette át a Mezőcsát Közművelődéséért kitüntetést, a nyár utolsó szombatján meglepetéssel készül a zene­kedvelőknek. A programot „Nyári ég alatt” címmel hirdették meg, ám a gyorsan hideggé vált esték miatt várhatóan a Művészetek Házában rendezik majd meg.

Könnyűzene

A műsor alcíme: Könnyű, zenés este – de lehetne könnyűzenés este is, hiszen a művész ezúttal kilép a tőle megszokott keretek közül és kizárólag könnyűzenét fog játszani. A műsor rendezőjének elképzelése szerint egyfajta könnyedebb társasági hangulat részesei lehetnek a művész kedvelői: slágereket, kicsi jazzt, főként pedig szabadon folyó zenét fognak tőle hallani. A kötetlenebb stílust tükrözi a berendezés is: akár szabadtéren, akár fedél alatt, de asztaloknál foglal helyet a hallgatóság, lehet beszélgetni, átülni más társaságokhoz, és alkalmanként megszólal majd Juhász Tamás, sőt várhatóan más vendégek is. Egyszóval semmiképpen nem koncertre kell számítania annak, aki eljön.

– Akik ismernek, alig hiszik el, hogy ilyet csinálunk – mondja a rendező. – De idén olyan meleg volt a nyár, annyira hiányzott valami könnyedség, hogy megkérdeztem Tamást: nem volna-e kedve egy estére „bárzongoristává” válni. Nem sokat töprenkedett, elfogadta a felkérést. Ő is, én is tudjuk: művészi hitelessége, elismertsége nem csökken ettől a kis műfaji váltástól – és biztos vagyok benne, hogy minden zenei műfaj kedvelői élvezni fogják az estét.

– ÉM –

