Zenei rekord Miskolcon: 1320 percen keresztül blockflőtézett

Szombaton este indult Szurasenkó Dániel, a Miskolc Klezmer Band alapítójának rekordkísérlete a Színészmúzeumban, a cél az volt, hogy legalább Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűművész 10 órás maratoni zenélés magyar rekordját megdöntse az egyébként 24 órásra tervezett rekordkísérlet alatt. A maratoni rekord szabályai szerint 55 perc játék, 5 perc szünet 24-szer, vagy 110 perc játék 10 perc szünet 12-szer kellett ehhez.

A 24 órás rekordkísérletnek a zenész saját bevallása szerint is voltak mélypontjai, főleg éjjel, amikor nagyon elfáradt és csupán két segítő volt vele, de mint elmondta, vasárnap napközben már könnyebb volt, amikor egyre többen érkeztek a helyszínre, hogy bíztassák, illetve, hogy csatlakozzanak hozzá.

Vasárnap este hatalmas taps, zenei és énekes kíséret mellett ért véget a zenélés, amelyről Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora bejelentette, hogy mindent rendben talált, és Szurasenkó Dániel az új rekordere az egyéni fúvós hangszer maraton kategóriájának.

– Gratulálok, és biztos vagyok benne, hogy nem utoljára találkoztam ezzel a színpatikus társasággal itt Miskolcon, azt hiszem készülnek még egy, két rekorddal – tette hozzá.

A friss rekorder nem csak a meghatottságtól, de a fáradságtól is nehezen szólalt meg először, de a köszönet szavai után végül még dalra is fakadt, és új rekordra készül.

– Épphogy tudok beszélni, és fújni már biztosan nem sikerülne. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, hogy kitartottak mellettem és nem hagytak összeesni! A rekord célja az volt, hogy megmutassam mindenkinek, nincs lehetetlen. Mindegy, hogy ki mivel foglalkozik, mi a munkája, a lényeg, hogy abban igyekezzen a legjobb lenni. Zenei rekorddal egy darabig nem készülök majd, de egy éneklés rekord jöhet – tette hozzá nevetve.

Megjegyezte: nyugodtan meg lehet dönteni a friss rekordot, szívesen versenyez, ha kell, jöhet majd a 48 órás rekord is. A 24 óra szakképzett egészségügyi felügyelet is volt, és ellenőrizték, hogy minden rendben van-e Dániellel, de jól bírta, csupán az ujjait kellett fájdalomcsillapító krémmel kenegetni, illetve a megfelelő folyadékbevitelre és vitaminozásra vigyáztak. Azért a gratulációk fogadása után a friss rekorder részt vett egy alapos orvosi vizsgálaton is.

