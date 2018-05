Zene, tánc, sör és szép idő, ilyen volt a majális Miskolcon

Május 1-jei körutunkat a Majális-parkban kezdtük. Itt délelőtt fél 11 óra körül még nem voltak túl sokan.

A kedvelt kirándulóhelyen a baloldali pártok tartották majálisukat az elmúlt évek hagyományainak megfelelően. A gyermekes családok azonban inkább az állatkert felé vették az irányt. Sokan hiányolták a régi hangulatot, amikor még a Csanyik volt az egyetlen helyszíne a szakszervezetek által rendezett, sörös-virslis május 1-jéknek.

– Azt várjuk, hogy kinyisson az ugrálóvár, mert az unokám szeretné kipróbálni – mondja lapunknak Koseczki Istvánné. – Nagyon tetszett neki az igazi tűzoltóautó, amit most bárki megnézhet. Ez a munka ünnepe nem az, ami a hatvanas-hetvenes években volt. Akkor még óriási tömeg volt itt! – idézi fel a régi emlékeket.

Kérdezzük arról is, szerinte milyen ma a munkavállalók helyzete.

– Véleményem szerint nincsenek megbecsülve. A gyerekeim is minimálbérért kénytelenek dolgozni – támasztja alá.

A régieket megbecsülik

Szabó Tímea férjével és két gyermekével látogatott ki a Majális-parkba.

– Teljesen más volt itt minden, amikor még gyerek voltam. Kijöttünk, és itt lógtunk egész nap. Nagy tömeg volt, rengeteg árus. Most meg alig látok itt valamit – árulja el. Hozzáteszi: a munkájára nem panaszkodik. 14 éve dolgozik a Boschban, és úgy érzi, hogy a „régieket”, mint őt is, megbecsülik. Az új munkavállalóknak azonban sokkal nehezebb a dolguk, mert nekik nem könnyű beilleszkedniük a megszokott csapatba.

Zsúfolt Népkert

A városi majálist a Népkertben tartották. Itt hatalmas tömeg fogad bennünket. A színpadon egymást váltják a zenészek, és a mazsorettek is készülődnek a produkciójukra. Minden árusnál csak hosszú sorban állás után lehet hozzájutni lángoshoz, fagyihoz vagy bármilyen finomsághoz. A Fidesz sátra alatt sokan hűsölnek, a melegben jólesik a hideg sör is.

Egy édesanya kisbabájával egy fa árnyékába húzódik.

– Vidékről jöttünk, Bőcsről. A faluban nem találtunk érdekes programot, a gyerekek pedig nagyon szeretik a zenét, és a mazsoretteket – sorolja Vilhelmina, aki kérte, teljes nevét ne írjuk meg. Az ünnep kapcsán kifejti: hazánkban még mindig nem becsülik meg eléggé a dolgozókat. Ez abból is látszik, hogy sokan mennek inkább külföldre, hiszen ott lényegesen jobbak a fizetések.

– Én is dolgoztam külföldön, és még vendégmunkásként is jobban megbecsültek ott, mint itthon – árulja el.

Ha nem lenne nagyi…

Éva nagylányával és a kisfiával álldogál egy fa alatt. Ő is azt kérte, hogy ne írjuk meg a nevét.

– A hosszú hétvégén sütöttem-főztem, de volt egy kis kerti munka is. Most pedig kijöttünk a majálisra, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak. Leginkább a Csiribiri Együttes érdekelte őket, most lett vége a koncertnek – mondja Éva. A munkával kapcsolatban pedig az a tapasztalata, hogy ha egy gyermekes nőnek nincs segítsége, például a nagyszülők, akkor a munkahelyén sem tud helytállni.

