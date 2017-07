Zemplénről, a vidékről rajzoltak a gyerekek

A zempléni régió felemelkedéséért dolgozó művészeti, kulturális fesztiválként az volt a szervezők célja, hogy felkutassák és segítsék a tehetséges környékbeli gyerekeket. A zsűri tagjai művészeti iskolában tanító neves művészek: feLugossy László, Csetneki István, Stark István voltak.

A rajzpályázatra 6 iskolából 56 pályázat érkezett. Az eredményhirdetésre Ruttkai Bori gyerekkoncertje után került sor a Karádi-Berger Borászat kertjében.

A díjazottak

Nyertes gyerek neve (iskola) Tanár neve

1–4. osztály

I. Szemán Gréta (Tolcsvai Általános Iskola) Tóthné Szabó Zsuzsanna

II. Jenei Hanna (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Sárospatak) Jaskó Beatrix

III. Kovács Hanna (Sárospataki Ref. Kollégium Ált. Isk.) Pozsgai Helga

IV. Csehi Ivett (Erdőhorváti Református Ált. Isk.) Czakóné Havasi Ildikó



5–8. osztály

I. Jaskó Emőke (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Sárospatak) Jaskó Beatrix

II. Závojszki Fanni (Tolcsvai Általános Iskola) Vígh Miklósné

III. Jaskó Emese (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Sárospatak) Jaskó Beatrix

A zsűri különdíját Tóth Balázs (Tóth Nagy Anita tanítványa) bodrogolaszi diák kapta, aki korát meghazudtoló technikával dolgozik, ami a zsűri tagjait is meglepte. Így közülük többen is felajánlották, hogy a jövőben tanítják, képzik a most 9. osztályba készülő tehetséges fiatalt.

