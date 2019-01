Zemplénben tiszta a levegő

Megyénkben nem mindenhol örülnek a tél megérkeztének, hiszen a Sajó- völgyében a fűtési szezon megindulásával rohamosan romlani kezd a levegő minősége.

Tokajnak a levegő­minősége az átlagosnál sokkal­­­­ jobb.” Posta György

Az átlagnál jobb

Zemplénben kicsit más a helyzet.

– Tokajnak a levegőminősége az átlagosnál sokkal jobb – mondja Posta György, Tokaj polgármestere. – Ez köszönhető egyrészt annak, hogy nincs olyan nagy ipari létesítmény, amelynek a tevékenysége jelentős porkibocsátással járna. Ráadásul a hegy és a víz közelsége a keletkező por- és egyéb szennyezéseket elviszi a településről.

Tokajban az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a fűtési szokások is.

Korábban jellemző volt, hogy a tokajiak is fával vagy szénnel fűtöttek, de elég régen jelen van már a településen a vezetékes gáz, így egyre többen álltak rá annak a használatára. Kevesebb vele a gond, a gázfűtés nem is szennyezi annyira a levegőt, ráadásul az emberek tudnak számolni és rájöttek, fával fűteni már majdnem annyiba kerül, mint ha gázzal fűtenének.

Sárospatak tiszta

Sárospatak levegőminőségének is jót tesz a Zempléni- hegység, valamint a Bodrog közelsége.

– A Zemplén egyik legtisztább levegőjű városa Sárospatak – mondja Aros János, Sárospatak polgármestere. – Évtizedekre visszamenőleg sosem okozott gondot a levegőminőség a városban, még akkor sem, amikor nagyon sokan fűtöttek fával vagy szénnel. Külön mérőállomásunk nincs, de nincs is szükségünk rá, hiszen a földrajzi elhelyezkedés mellett olyan nagy légszennyező ipari létesítmény sincs a közelben, amely miatt aggódnunk kellene. Tartottunk attól, hogy az ugrásszerűen megnövekvő motorizáció miatt megnő a légszennyezettség is a településen. Csak az elmúlt évben 200 autóval lett több a városban, emellett még ma is viszonylag sokan fűtenek fával, de a szerencsés földrajzi adottságaink miatt ez sem rontja jelentősen Sárospatakon a levegő minőségét.

A fák segítenek

– Itt, a hegyekkel körbevett völgyben nem érezzük, hogy gondot okozna a légszennyezettség – mondja Lovas Adrienn, Hollóháza polgármestere. – Nem csupán a magaslat miatt tisztább a levegő, de minden irányból hegyek és fák vesznek körül minket, és különösen az utóbbiak sokat tesznek azért, hogy a környékünkön tiszta legyen a levegő. A porcelángyár sem rontja a falu levegőminőségét. Bár még sokan fűtenek fával a településen, de már legalább annyian használják fűtésre a gázt, ezért nyugodtan kijelenthetjük, a hollóháziak és a településre látogatók az átlagosnál sokkal tisztább levegőt lélegezhetnek be a falunkban.



