Zemplén ékköve még fényesebb lesz

Szombaton helyezték el a Füzéri vár Virágos kertjének falában azt az időkapszulát, amely a kezdetét jelenti a várfelújítás II. ütemének. A felújítás mostani üteme 1,5 milliárd forintból valósul meg.

Füzér államunk jogfolytonosságának egyik jelképe.” Latorcai Csaba

Az eseményen jelen volt egyebek mellett Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Riz Gábor országgyűlési képviselő és Horváth Jenő, Füzér polgármestere.

Továbbadni az örökséget

– Nagy örömmel fogadtam el polgármester úr meghívását – mondta az időkapszula elhelyezésén Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. – Füzéren, a várban járva tudatosul igazán, milyen páratlan értékekkel rendelkezik hazánk. Füzér történelmünk és államiságunk jogfolytonosságának egyik jelképe, hiszen nem sok olyan vára van az országnak, ahol egykor a királyi koronát őrizték. Ez a hely arra figyelmeztet bennünket, hogy amit elődeinktől kaptunk, azt továbbra is őrizzük meg, és ezt az örökséget ne csupán őrizzük, hanem adjuk is tovább az utódainknak.

Jó döntés volt

– A Füzéri vár felújítása nem volt vitáktól mentes, de az eredményeket látva egyértelmű, jó döntés volt belevágni ebbe a munkába – mondta lapunknak dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője.

– A látogatószám meredek emelkedése azt bizonyítja, Füzér vára jelenlegi formájában is Zemplén és egész Magyarország turisztikai ékköve. A felújítás előtt évente 30 ezer turista kereste fel a Füzéri várat, tavaly ez a szám már 90 ezer volt. Ha a mostani második ütem is megvalósul, ez a szám tovább fog emelkedni. Már a harmadik ütem is megkapta az engedélyt, annak a munkának is megkezdődhetnek az előkészületei. Ezek a fejlesztések mind munkahelyeket is generálnak, erősítve a lakosság helyben maradását. A turisták maradandó élményekhez jutnak, a helyiek pedig itt találhatják meg a boldogulásukat.

Nincs megállás

– Sokan mondják, nem tudok leállni, ha a várunkról van szó, és egyet is értek velük – mondta portálunknak Horváth Jenő, Füzér polgármestere. – Pár hete tartottunk sajtótájékoztatót a második ütem várható beruházásairól, de gondolatban már akkor a harmadik ütemmel foglalkoztam. Ebben szerepel majd egy kétkabinos, kabinonként 8 utas szállítására alkalmas felvonó, egy várszínpad, egy 5000 ember befogadására alkalmas rendezvénytér, a parkoló kibővítése, utak, sétányok építése, egy via-ferrata pálya kiépítése a vár alatti hegyoldalon, a helyi szálláshelyek bővítése egy 3250 férőhelyes ifjúsági szállással és egy négycsillagos szállodával. A program során összesen 75 új munkahely létesülhet, és azt várjuk, hogy a jelenlegi 90 ezer látogató helyett évente legalább 150 ezer turista keresse fel Füzért évente.

– BG –

Projektelemek

A fejlesztés eredményeként a vár helyreállításának II. ütemében meg­valósuló projektelemek:

– a feltárások és a kutatások eredményeként újjáépül és interaktív módon működőképessé válik a Deák-ház, a konyha, a sütőház, az ecetes ház, a Rimay-ház és a Pápai-ház.

– a feltárások és a kutatások eredményeként újjáépül a lőréses bástyafal és a darabont őrházak.

– a várudvaron színpad létesül, amely új programhelyszínként is szolgál.

– a Vizes pincében létrejön egy, a vár 3D-s történelmi filmjét bemutató vetítőterem.

– a vár teljes kiállítási programja élményelemekkel gazdagodik.

– az Alsóvárban egy régészeti kiállítás kerül kialakításra, amely a vár feltárása során megtalált leletanyagok egy részét mutatja be.

A kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretében bővítik a várparkolót, továbbá a várhoz vezető sétány szélesítésére és a várat ellátó napelemparkot is telepítenek.

