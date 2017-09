Zebrát szeretnének a miskolci buszmegállónál. Lesz vagy sem?

A Futó utca környékén élők már többször kérték, legyen zebra a Futó utcai buszmegállónál. Azért tartják szükségesnek a gyalogátkelőt, mert az utca forgalmas, akik a buszmegállóból vagy a zöldségestől szeretnének átjutni a másik oldalra, azoknak sokat kell várakozniuk, ráadásul az átkelés balesetveszélyes is. Elmondták azt is, kérésükkel már többször megkeresték a terület önkormányzati képviselőjét, Barta Gábort. Most lapunk is megkérdezte, lehetséges, hogy ott zebra épüljön.

– A Futó utca a Magyar Közút kezelésében lévő, nagy forgalmú út – kezdte válaszát a képviselő. – Ahhoz, hogy a kis benzinkútnál zebra épülhessen ki, számos feltételnek kell megfelelni. Szükséges a gyalogátkelőhely és a kapcsolódó járdaszakaszok terveztetése, engedélyeztetése. Ehhez az érintett területek tulajdonviszonyainak is rendezettnek kell lennie. Nagy forgalmú úton a gyalogátkelőhelyet közvilágítással kell ellátni, ezt is terveztetni, engedélyeztetni szükséges. Amennyiben „csak” ennyi feltételnek kell megfelelni, egy gyalogátkelőhely létesítése – a kapcsolódó járdák hosszától függően – néhány millió forintos költséget jelent.

Jelzőlámpás

Barta Gábor azt is elmondta, a Futó utca egy jelzőlámpás hangolt közlekedési rendszer része, ezért nagyon valószínű, hogy csak jelzőlámpás, de minimum figyelmeztető lámpás gyalogátkelőhelyet kellene létesíteni azon a részen. „Ebben az esetben pedig a költségek elérhetik a tízmillió forintot is” – tette hozzá.

Arra azonban nem kaptunk választ, hogy végül is lesz vagy sem ilyen gyalogátkelő az érintett útszakaszon.

