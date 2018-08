Zavaró a hatalmas forgalom Pácin

Négy évvel ezelőtt jelentősen megnövekedett a kamionforgalom a Bodrogközben, miután a nehézgépjárművek a Cigándot Pácinnal összekötő új utat kezdték el használni. Ez leginkább Pácint és Karcsát érinti.

A nagy forgalom­­­­ miatt megnőtt a zajterhelés is.” Gégény Zsuzsa

Nagyon zavaró

– Nagyon zavar minket ez a hatalmas kamionforgalom, és tiltakoztunk is ellene – mondja Gégény Zsuzsa, Pácin polgármestere. – Nem csupán a balesetveszély miatt, hanem azért is, mert az óriási forgalom miatt nagyon nagy a zajterhelés. Az itt élők nehezen viselik ezt, de nem tudunk mit tenni, mert bár azt el tudtuk érni, hogy az útvonalengedéllyel nem rendelkező kamionokat már a cigándi hídnál visszafordítják, de így is nagyon megviseli a páciniakat és a karcsaiakat a megnövekedett forgalom, amivel kénytelenek vagyunk együtt élni.

Korlátozzák a forgalmat

2014-ben a nehéz-tehergépkocsik közlekedését korlátozó KRESZ-szabály bevezetésével a Bodrogköz területén egy új főútvonal került kijelölésre a Sátoraljaújhely–Pácin–Cigánd–Kisvárda nyomvonalon 381. számmal – tudtuk meg Dobi Tamás r. századostól, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. A Bodrogköz területén átvezető 381. számú főúton bevezetett súlykorlátozás ellenére jelentős számban közlekedtek külföldi hatósági jelzésű tehergépkocsik, a közút kezelőjének engedélye nélkül. A súlykorlátozás a cigándi Tisza-híd két oldalán volt érvényben, mellyel a közút kezelője az átmenő tranzitforgalmat szerette volna korlátozni. A 381. számú főút mellett található önkormányzatok rendszeresen jelezték a rendőrség irányába, hogy a településükön megnövekedett a kamionforgalom, melyek között jelentős számban találhatóak külföldi hatósági jelzésű járművek is.

– Annak érdekében, hogy az útszakaszt jogellenesen használó tehergépjárműveket már Sátoraljaújhely és Cigánd között – még a súlykorlátozó tábla elérése előtt – számon tudjuk kérni, a 381. számú főút sátoraljaújhelyi végénél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történt egyeztetést követően súlykorlátozó tábla került kihelyezésre „kivéve célforgalom” kiegészítő táblával – tudatta lapunkkal Dobi Tamás. – A tábla kihelyezését követően a Sátor­aljaújhely–Cigánd közötti útszakaszon tetten ért gépjárművezetőkkel szemben, a bírság kiszabását követően, a jármű visszafordításával élünk. A 381. számú főúton a tehergépjárművek ellenőrzése folyamatosnak mondható, ennek ellenére még mindig vannak olyan külföldi kamionosok, akik megpróbálják az útszakaszt jogtalanul használni.

Ellenőrzéseink során azt is tapasztaltuk, hogy a 381. számú főúton közlekedő tehergépkocsik jelentős része rendelkezik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága által a jármű rendszámára kiállított „behajtási engedéllyel”, amivel jogszerűen közlekednek a korlátozással érintett útszakaszon. A behajtási engedélyek kiállítása jelenleg ingyenes, és a kiállító hatóság nem mérlegeli annak kiadását. Az engedélyek 90 százalékát magyar járművekre adták ki, ami 1500–2000 jármű közé tehető.

