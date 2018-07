Zártosztály: volt eddások az Adyban

A tavalyi, nagy sikerű két buli után júliusban megint lesz Zártosztály és bakancsos Edda tagok koncert. Megint csak Miskolc és Pest van a táncrendben, de akik igazán kedvelik az Edda első hét lemezének korszakait – a két gyémántlemezes időszak –, azok elutaznak valamelyik helyszínre, mint történt ez tavaly is.

Megjelenik

A koncertek előtt már megjelenik az a digipack anyag, amely DVD-t és CD-t is tartalmaz, és a tavalyi barbás bulin lett rögzítve.

Mirkovics Gábor zenekarvezető elmondta: – Nem csak DVD lesz, hanem hozzácsatolva két CD is. Év végére nem sikerült összerakni az anyagot, így az idei koncertek előtt lesz a megjelenés. Pont jól tagolható a két rész, mivel az egyik a bakancsos Edda műsor a vendégekkel, a másik meg a ’85-87 közötti dalok. Annyira hiteles a produkció, hogy szinte ­visszarepülünk az időben és a nyolcvanas években találjuk magunkat az Edda két legsikeresebb korszakában. Ha valaki nézi, hallgatja a felvételt, akkor azt tapasztalja, hogy ez egy örömmel teli produkció, ahol mindenki jól érzi magát, mindenki odateszi szívét-lelkét és ez át is jön a felvételen!

Hab a tortán

A DVD megjelenése után bárki megnézheti majd, hogy mi volt tavaly, lehet hogy jövőre is csak két buli lesz, de szeretnénk egy rövid turnét ­összehozni és Slamo, ha jönne, ő lenne a hab a tortán. Amit mi tavaly Miskolcon és Pesten kaptunk a közönségtől, az felejthetetlen! Szeretnénk, ha ő is átélhetné még ezt, hiszen az első három lemez meghatározó szerzője, figurája volt, és a dalai ma is élnek, kellenek a rajongóknak.

Június elején már elindultak az idei próbák, erről Zserbó az alábbiakat osztotta meg velünk: – Némileg más lesz a program, most nem lesz annyi vendégünk sem, mert Talfi csak jövőre tud majd megint hazajönni – de virtuálisan megjelenik a kivetítőn, két számban! Zsöci, Tüsi, Buksi lesz, természetesen rajtunk kívül, mert én, Csillag, Donászy szintén eddások voltunk, valamint az elengedhetetlen Sipos Peti énekesposzton, illetve Lázár Zsiga.

Új dalok

Teljesen más a kezdés, újabb dalok is bekerültek mindkét korszakból. Nem akarom lelőni az összes poént, el kell jönni Miskolcra, július 19-én az Adyba.

Az első próbán kiderült, hogy a dalok nagyobb része megy, működik. Persze a pár, újként beemelt szerzeményt össze kell próbálni, meg idén Donászy Tibi fog megint dobolni, illetve Zsigának most a Talfi szerepét is át kell vennie. Szóval azért van mit próbálni. Mint mondtam, változtattunk a programon, ez is nagyon húzós műsor lesz, de mindent logikusan nem akarok elsütni. Bekerül a Lisztománia például, abban lesz hegedű is! Ha már Zsiga velünk játszik.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA