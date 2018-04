Zárt területre azért ne keveredjünk vaddisznóval

Az önkormányzat februárban arról tájékoztatott, hogy két vadásszal is szerződést kötnek az állatok kilövéséhez.

Másképp viselkednek

– Amelyik állat „bejön” a lakott részre, megjelenik a városban, az már megszokta az ember közelségét, az épített környezetet, a zajokat, ­fényeket, így másképpen működnek kicsit, mint a vadonélő egyedek. Az erdőben általában, ha hallják az embert, megérzik a szagát, akkor, – mint minden állat – inkább kitérnek az ember elől, így mondjuk túrázás közben ritkán fogunk beléjük botlani – magyarázza Veress Tamás, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetője.

Az erdőben két esetben támadhat emberre a vaddisznó, az egyik, ha a vadászok megsebzik és védekezik, a másik, ha az ember a malacok és a koca közé keveredik, amire egyébként kicsi az esély, hisz általában együtt mozognak.

A településen kicsit más a helyzet, könnyebben alakulhat ki olyan szituáció, amikor az állat úgy érzi, hogy sarokba van szorítva és védekeznie kell, ekkor sem támadni akar, hanem inkább védekezni. Arra tehát nem árt figyelni, hogy szűk udvarra, zárt területre ne keveredjünk a vaddisznóval. Ha mondjuk a telkünkön, kertünkben találjuk vele szemben magunkat, akkor vonuljunk vissza, és adjunk neki lehetőséget az elmenekülésre. Nem egy ragadozóról beszélünk, amelynek az ember zsákmánya, így nem fog ránk támadni, hívja fel a figyelmet a szakember.

– A vadgazdálkodásban igyekszünk megakadályozni a betegségek terjedését, etetjük őket télen, hogy ne hulljanak el, így nagy a szaporulat, egyre többen vannak az adott területekre és keresik az új helyet. Így aztán bejönnek a városba is. Itt jön be a farkasok, nagyragadozók szerepe is. Például Szlovákiában összefüggés van a farkasok megjelenése és a vaddisznókban megtalált sertéspestis között, mert a farkas kiszelektálja a beteg egyedeket – teszi hozzá Veress Tamás.

ÉM-HI

