Zalaegerszeg vs. Diósgyőr: az éremközelbe jutás a tét

A női kosárlabda NB I rájátszásában a negyeddöntők utolsó találkozóját játsszák kedden. Az már korábban eldőlt, hogy az elődöntő egyik ágán a Sopron és a Győr harcol egymás ellen a fináléba kerülésért, de a négy közé szombaton bejutott Szekszárd még ellenfélre vár. Riválisuk a kedden 17.00-tól Zalaegerszegen sorra kerülő Zalaegerszegi TE NKK – Aluinvent-DVTK összecsapásból kerül ki, ennek a győztese lesz. Ugyanis a negyeddöntők két nyert meccsig tartó csatái a további három párharcban két mérkőzés után véget értek, egyedül ebben a párosításban van szükség harmadik össze­csapásra. Köszönhetően annak, hogy a ZTE és a DVTK is megnyerte hazai meccsét a negyeddöntőben (akárcsak az alapszakaszban), előbbi a múlt héten szerdán 68–64-re, utóbbi szombaton 61–48-ra. Mindkét meccs nagy küzdelmet hozott, és ez várható ma is.

– Reméljük, hogy mi leszünk azok, akik a nap végén örülhetünk, de úgy ítélem meg, hogy 50-50 százalék esélye van mindkét együttesnek a négy közé kerülésre – válaszolta megkeresésünkre Stefan Svitek, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – A két csapat legutóbbi mérkőzésén jól játszottunk, többet mutattunk az igazi kosárlabdából, viszont ellenfelünk jól, jobban szedte a lepattanókat, és ezzel sokáig tartotta a lépést. Erre nagyon kell figyelnünk a mostani meccsen, nem szabad hagyni, hogy a palánk alatt fölénk nőjön a Zalaegerszeg. Ezen kívül arra is figyelni kell, hogy csökkentsük az eladott labdáink számát, és ezen kívül harcosan, keményen kell kell játszani az első perctől az utolsóig.

Arra a kérdésünkre, hogy lehet-e valami váratlannal előrukkolni ebben a helyzetben, amikor a csapatok gyors egymásutánban két bajnokit is lejátszottak, így felelt a ­diósgyőriek szakvezetője:

– Olyan sokkal nem, ugyanis a csapatok jól ismerik egymást, a másik játékát, és lehet új dolgot bevetni, viszont ebben van kockázat. Ugyanis az új dolgok kimunkálására nem igazán van idő, így ilyenkor érdemes inkább arra fordítani az energiát, hogy azt, amit játszani tudunk, minél jobban tudjuk előadni. Számunkra az a legfontosabb, hogy tovább folytassuk azt a masszív, kemény védekezést, amit mutattunk szombaton.

Komfortosabb

Mint megtudtuk, a külső körülmények annyiban változnak a DVTK részéről, hogy a múlt szerdai meccsel ellentétben nagy busszal utaznak a piros-fehérek, vagyis kényelmesebb, komfortosabb körülmények között, de ami ettől is fontosabb: nagy valószínűséggel ezúttal a diósgyőri Brewer is vállalja a játékot, – aki a múlt szerdán sérülés miatt nem játszott, és – akire nagy szükség lesz a palánk alatt, hogy az egerszegi Pavelt minél jobban megakadályozza az eredményességben, a lepattanó szerzésben. Stefan Svitek reményei szerint Breweren mellett a csapat többi tagjai is vállalni tudja a játékot.

– Az évad egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb meccse következik – jelentette ki a diósgyőri szakvezető. – Persze ez ugyanúgy az ellenfélnek is az, számukra is nagy siker lenne a négy közé kerülés. Emiatt nagyon nehéz meccsre van kilátás. Egy ilyen csatát az dönthet el, hogy melyik együttes lesz a harcosabb.

Folytatás szombaton

A Diósgyőr a rájátszás második körében, függetlenül attól, hogy az első négyben folytatja a küzdelmeket, vagy az 5-8. helyért játszik, biztos, hogy szombaton lép pályára. Ha bejut a négy közé, akkor a Szekszárd vendégeként meccsel, ha nem, akkor a PINKK Pécsi 424-et fogadja Miskolcon, a városi sportcsarnokban.

ÉM-BCS

