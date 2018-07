Zágrábon át menetel Bakuba

A hétvégén Zágrábban Grand Prix-versenyt rendeznek, a horvát fővárosban tatamira lép Gercsák Szabina is. A sportolóra nem akármilyen menetelés vár, hiszen nyaralás helyett az elkövetkezendő hetekben versenyről versenyre utazik majd.

Annak a sportolónak, aki ott akar lenni a tokiói olimpián, már az előcsatározások során is nagyot kell alakítania.” Flóriusz János

Indul a pontgyűjtés

– Az április végi Európa-bajnokság után kapott egy kis szabadságot, de innentől kezdve már nincs megállás, pihenésre nem jut idő – kezdte Flórusz János, az MJC elnök-vezetőedzője.

– Pénteken megyünk Zágrábba, ahol szombaton küzd Szabina a 70 kilós mezőnyben. Utána sincs megállás, hiszen két hét múlva a budapesti Grand Prix következik, ez az esemény majdnem világbajnoki szintű lesz.

Az MJC klasszisára szeptember elején a pozsonyi felkészítőverseny vár, majd szeptember végén Azerbajdzsánba utazik: a Bakuban sorra kerülő világbajnokságon méreti meg magát. ­Gercsák Szabina végcélja a 2020-as tokiói olimpia, mindent ennek szentel alá, menetelését azonban alaposan meg kell terveznie a trénerének.

– Az ötkarikás kvalifikáció hihetetlen megterhelést jelent gyakorlatilag két évig – folytatta Flórusz János.

– A pontgyűjtésnél figyelembe kell venni azt, hogy miként fizetnek a viadalok és azt is, hogy csak az öt legjobb, plusz egy világverseny számít. Utóbbiba az Európa- és világbajnokság, továbbá a meghívásos masters tornák számítanak. Tucatnyi rendezvényen szinte képtelenség megjelenni, mert figyelembe kell venni a terhelést és azt az egyszerű „képletet”, hogy a sportoló is ember, szüksége van pihenésre. Szóval nagyon célszerűen be kell osztani az erőnket, hogy a formaidőzítés tudományáról ne is beszéljek.

A Grand Prix-győztes 700, a második 450, a harmadik pedig 300 pontot tehet zsebre, aki viszont megnyeri a világbajnokságot, egyenesen 1800 egységet kap.

Öt éremmel biztosan

– Utóbbival már olimpiai induló lehet valaki – jegyezte meg a szakember.

– A diadalok mellett számolni kell az esetleges kiesésekkel is, a magánkalkulációm úgy fest, hogy Szabina öt éremmel egészen biztosan elmehet Japánba, de erre a bizonyos öt éremre nincs garancia. Mindenki megverhet mindenkit, így a ranglista állandó mozgásban lesz. Egy kihagyott nagy viadalt követően bekövetkeznek az előzések, a következő esemény ugyanezt hozhatja. Viszont állandó feszültségben senki nem élhet: az képtelenség, hogy innentől kezdve havonta verseny, ugyanennyi repülés, közte edzés, edzőtábor, mert ez az erőltetett menet egyenlő a kiégéssel és a bukással. Annak a sportolónak, aki ott akar lenni az olimpián, már az előcsatározások során is nagyot kell alakítania. Szabina egy hajszállal maradt le Rio de Janeiróról, most üstökön akarja ragadni a szerencséjét és mindent a cselgáncsnak rendel alá. Nekem az a dolgom, hogy a lehető legjobban segítsem tanítványom felkészülését, remélem, sikerülni fog.

Kolodzey Tamás

Cselgáncs: tizennyolcan lehetnek ott

Gercsák Szabina jelenleg a tizennegyedik helyet foglalja el a világranglistán, Tokióban pedig súlycsoportonként tizennyolcan lehetnek ott. Rióban a mezőny még csak tizennégyes volt, esélyei így javultak, de az „őrült” menet után csak 2020 tavaszára tisztul a kvalifikációs kép.

