Minden, ami csoki – édes volt a hétvége Szerencsen

Aki szereti az édességet és a csokoládét, annak az elmúlt hétvégén Szerencsen volt a helye, hiszen itt rendezték meg tizedik alkalommal az Országos Szerencsi Csokoládéfesztivált. Kicsik és nagyok láthatták, hogyan készül a mazsolás és mogyorós csokihalom, belekóstolhattak a csokiszökőkútba, megismerhették az olasz csokoládé titkát, találkozhattak Gombóc Artúrral, valamint rácsodálkozhattak a kézműves csokoládék és bonbonok sokszínűségére.

Hazajönnek

A fesztivál megnyitóján Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere mondott köszöntőt. Mint fogalmazott, nagy öröm számára, hogy a rendezvény tulajdonképpen a szerencsiek és az innen elszármazottak nagy közös találkozója lett. Hazajönnek a gyerekek, az unokák és közösen örülnek annak, ami előremozdulást jelent a városban és a környéken.

– Abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb csak ilyet fogunk majd látni, mert azok az erőfeszítések, melyeket azért teszünk, hogy ne csak ünnepnapjainkra jöjjenek haza a fiaink, meghozzák az eredményt, és egyre többen, egyre erősebbek leszünk – jelezte a polgármester.

A fesztivált Kiss Eliza, a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri biztosa nyitotta meg. Bejelentette, az idei évtől új projekt is a városhoz köti majd. Ugyanis Koncz Ferenc polgármesternek köszönhetően a szerencsi világörökségi kapu lábánál 4 milliárdos, kutatás-fejlesztési pályázat révén borlabor épül. A beruházás nagyon fontos, hiszen presztízsértékű a városnak, de fontos a borágazat szempontjából is, mivel ebben a laborban hiteles analitikai paraméterek alapján azonosítják majd be a borokat. Ezeket külföldön is elfogadják, ismertette a miniszteri biztos.

Találkozó

A megnyitó után a szerencsi Rákóczi-várban és környékén vidám programok szórakoztatták a vendégeket, a szakemberek pedig szakmai találkozón vettek részt.

A nyitóbeszédet Kiss Eliza miniszteri biztos tartotta, majd az érdeklődők megismerkedhettek az olaszországi Modica város csokoládéjával. A szerencsi Bonbon Kft. tulajdonos-ügyvezetője, dr. Takács István Csokoládégyártás napjainkban a Bonbon Kft.-ben címmel tartott előadást, a csokoládé és bor kapcsolatáról pedig dr. Tózsa-Rigó Attila történésztől, a Miskolci Egyetem adjunktusától tudhatott meg többet a hallgatóság.

Természetesen mi is szétnéztünk a fesztiválon. Sokan kóstolták meg Modica ízesített csokipasztilláit. Az eladóhölgy­től megtudtuk: a modicai csokoládé egészen más technológiával készül, mint Európa híres csokijai. Modicában az eredeti azték módszer szerint készül az édesség, amely nem tartalmaz semmi mást, mint kakaóbab-őrleményt és nádcukrot, és minden esetben kézműves technológiával készül.

– Hegyi Erika –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA