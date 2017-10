Washington először ismerte el, hogy a terroristák vegyi fegyvert vetettek be

Illusztráció - © Fotó: AFP

Moszkva – Először fordult elő, hogy az amerikai külügyminisztérium nemcsak azt erősítette meg, hogy szíriai terroristák vegyi fegyverrel rendelkeznek, hanem azt is, hogy be is vetették azt – jelentette ki Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője pénteken Moszkvában.