VRCK: Vizsgafeladat a mostani meccs

A VRCK legutóbb a hét végén lépett pályára, és némi meglepetésre hazai környezetben szenvedett 3:1-es vereséget az osztrák Union Raiffeisen Waldviertel-től a Közép-Európa Kupában. Szabóék azonban sokat nem siránkozhattak a fiaskón, ugyanis csütörtökön 17.30-tól már újabb feladat következik, mégpedig az NB I-es bajnokság alapszakaszának 7. fordulójában a MAFC-BME elleni csata a Don Bosco Sportközpontban. Erre a meccsre eredetileg jövő szombaton került volna sor, ám miután az M4 Sport televízió műsorára tűzte, így 9 nappal előrébb hozták.

A fővárosiakkal kupázni is fogunk, és mivel jó csapatról van szó, kijavíthatjuk a hibáinkat.” Marek Kardos

Kijavíthatják a hibákat

– Semmi különös nem volt a Waldviertel elleni vereségben – jelentette ki Marek Kardos, a VRCK vezetőedzője. – A legnagyobb probléma még most is az, hogy folyamatosan változtatjuk a labdákat: hol Galával, hol Mikasával játszunk, és ez így lesz az előttünk álló hetekben is. Apróság ez, mégis sokat számít. Emellett ráadásul még gyengébben is játszottunk, sokkal többet tudunk, és taktikailag most az ellenfél volt pontosabb. Ha türelmesebbek lettünk volna, akkor nyugodtabban kezelhettük volna az élesebb szituációkat. Meg kell tanulni röplabdázni egy ilyen stílusú csapat ellen is. Én személy szerint örülök annak, hogy a Közép-európai Kupa ilyen kiegyenlített, és ahogy nyertünk Zágrábban és Bleiburgban, úgy nyerhetünk Kamnikban és a Waldviertel otthonában is. Szerencsére a srácok égnek a bizonyítási vágytól, és ezt egy tévés bajnokin, a MAFC ellen bizonyíthatják is. Ráadásul a fővárosiakkal kupázni is fogunk, és mivel jó csapatról van szó, kijavíthatjuk a hibáinkat. Az ottani bajnokin több hibát is vétettünk, nyertek is egy szettet, de most azokból tanulva szeretnénk egy simább találkozót letudni. Ez lesz a mostani vizsgafeladat.

Csak kisiklás volt

Carlos Páez, az észak-borsodiak első számú feladója az alábbiakat mondta:

– Egy jó mérkőzésre számítok a MAFC ellen, láttuk, hogy idén jobb csapatuk van, mint tavaly. Vannak ügyes játékosaik, éppen ezért végig koncentrálnunk kell. A csütörtöki egy jó lehetőség lesz arra, hogy visszatérjünk a győzelmi ösvényre, hogy ne csak önmagunknak, hanem a VRCK szurkolóinak is bizonyítsunk. Sajnos, a Waldviertel ellen egy rossz napot fogtunk ki, nem játszottunk jól, nagyon bántott minket a vereség. Kiegyenlített a MEVZA sorozata, ami jó, de fáradtak és idegesek voltunk, taktikailag pedig talán kicsit fegyelmezetlenek. Éppen ezért jön jókor a MAFC elleni tévés meccs, mert bebizonyíthatjuk, hogy a szombati eredmény valóban csak egy kisiklás volt.

ÉM-TM,MI

A Magyar Kupáról

Amint az ismert, a VRCK nem jutott tovább a Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójából, ám nem ért véget számára a nemzetközi idény, ugyanis csatlakozott a CEV Kupa mezőnyéhez. Itt éppen ellenfélre vár, riválisa a Montana (bolgár) – Kladno (cseh) csata továbbjutója lesz. Az első felvonást már megrendezték a párharcban és a Kladno 3:0-ra győzött idegenben, a visszavágót november 13-án, kedden rendezik Csehországban.

CEV Kupa: a csehek?

Hivatalossá váltak a Magyar Kupa negyeddöntőinek időpontjai, már ami a barcikaiak MAFC-BME elleni csatáját illeti:

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

November 14., 19.30 (Budapest, Folyondár): MAFC-BME – Vegyész RCK

Negyeddöntő, visszavágó

November 21., 17.30 (Don Bosco): Vegyész RCK – MAFC-BME

