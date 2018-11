VRCK: Távozott a pontgyáros, így kicsivel több lett az esélyük

A barcikaiak már kedden útra keltek, Győrben megszálltak, edzettek, és szerdán indultak el a CEV Kupa (a tét a 16 közé jutás) ellenfél Kladno otthonába. Ismert, hogy a Vegyész RC a Bajnokok Ligájában kezdte a nemzetközi kupaszereplést, ahonnan a selejtező első fordulójában kiesett a görög PAOK Szalonikivel szemben.

Szervák, védekezés

Mindez hetekkel ezelőtt történt, mégis azt kérdeztük Marek Kardos vezetőedzőtől, vajon milyen hozadéka van annak a két meccsnek, vannak esetleg olyan dolgok, amiket már most hasznosítani tud?

– A PAOK elleni első meccsen, Nyíregyházán koncentrációban, erőben sokkal jobbak voltunk, mint a visszavágón, amikor kihagytunk ezeken a területeken – kezdte a válaszadást a szakember. – Az igazán jó az lenne, ha Magyarországon is tudnánk hasonlóan nívós meccseket játszani, rendszeresen, ám ez ebben a pillanatban lehetetlen. A nemzetközi színtéren nem elég egy szetten keresztül jól teljesíteni, a meccs elejétől a végéig magas szinten kell röplabdázni. Ami óriási különbség, az a szervák minősége, ami, ha megfelelő, akkor meg lehet fogni vele bármilyen ellenfelet. A csapatok nagy részénél a side out, nyitásfogadás után egyből támadás, jól működik, viszont sokuknál a védekezés nincs rendben. Mi arra próbálunk figyelni, helyezni a hangsúlyt, hogy ezen a téren jól dolgozzunk, ugyanis ezzel lehet extra pontokat szerezni. A magyar csapatok tíz százalékkal több ki nem kényszerített hibát vétenek, mint egy külföldi gárda, így igazából, sajnos itthon nincs szükségünk arra, hogy keményen nyomjuk őket. Szerva után taktikusan várunk, hogy ők hibáznak, vagy mi jól védekezünk, s azzal tudjuk indítani a támadásainkat.

Nincs veszíteni való

A vezetőedző és a klubvezetés is hangsúlyozta korábban, a BL-szereplést elsősorban tanulásnak szánták, hogy ez mennyire igaz a CEV Kupára, arról megkérdeztük Marek Kardost.

– Még ez is az, de ez a kupa, ez a csata sem lesz sétagalopp – szögezte le a szlovák tréner. – Ugye azon csapatok mellett, amelyek a CEV Kupára neveztek, ide jöttek – kettő kivételével – a BL-ben kezdő, de onnan kieső klubok is. A Kladno személyében egy magas szinten lévő együttes az ellenfelünk, és nem mi vagyunk az esélyesek. A Kladno egy nagyon jól összerakott csapat, jó nevekkel, az a jó, hogy mi kezdünk idegenben. Nyugodtan játszhatunk, semmi veszíteni valónk nincs. Inkább azt várom, hogy a decemberi MEVZA Kupára lendülünk majd igazán jó formába. Pályafutásom során Csehországban ugyan nem játszottam, de szinte mindenkit ismerek, így Milan Fortuníkot, a Kladno edzőjét is. Minden meccsüket, amelyeket eddig a szezonban játszottak, megnéztem. Legjobb átlójuk, David Konecny a bolgár Montana ellen még játszott, majd Szaúd-Arábiába távozott. A bolgárokkal szemben éppen ő volt a különbség, a pontok 40 százalékát ő csinálta. Azóta egy másik átló lépett a helyére, egy venezuelai srác, aki az utóbbi 2-3 meccsen nagyon jó formában volt. A kladnóiak fizikálisan roppant erősek és nagyok, csak a feladójuk 205 centiméter magas. Mindig hármas blokkal állnak össze, ez volt még az erősségük a Montana ellen. Éppen ezért lesz fontos, hogy jól fogadjuk a labdáikat, hogy a támadásaink ne legyenek kiszámíthatóak.

Konecny távozását annyiban tovább boncolgattuk, hogy ezzel picivel talán nőhettek azért az észak-borsodiak esélyei…

– Olyan helyzet állt elő az eligazolásával, hogy valakit be kell építeni a helyére. Ez mindig beletelik némi időbe, úgyhogy lehet, hogy pár százalékkal megnőtt a sanszunk a továbbjutásra, de ettől függetlenül, miként már mondtam, a Kladno az esélyese ennek a csatának – hangsúlyozta ismét Marek Kardos.

A Vegyésznél az egyik center, Banai Máté még nem jött teljesen rendbe, így ő nem játszik Csehországban. A visszavágót december 6-án, 18 órától rendezik Kazincbarcikán.

MI

Kicsit feljebb húznák

A VRCK két éve már meccselt cseh csapattal, a Challenge Kupában a Ceské Budejovicével, amely biztosan búcsúztatta el a barcikaiakat.

– A Budejovice, a Kladno, a Liberec és a Karlovarsko mindig ott van a nemzetközi kupában, ez is jelzi, hogy a cseh röplabda nagyon magas színvonalat képvisel, magasabbat, mint a magyar, ahol igazából négy csapat van, amely kiemelkedik a többi közül. Nekünk az is a célunk, hogy az itteni bajnokságot kicsit feljebb húzzuk, egy jó közép-európai szintre, ezen belül a Vegyész szeretne felnőni a környező országokban lévő a csapatokhoz – nyilatkozta ezt is Marek Kardos.

