VRCK: Támadóbb nyitásokkal a győzelemért

A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, a három nyert meccsig tartó döntő 1–1-re áll, azok után, hogy kedden a Vegyész RC Kazincbarcika, csütörtökön pedig az LV Sport Pénzügyőr SE nyerte meg a hazai mérkőzését. A párharc harmadik felvonását szombaton 19.00-tól a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban játssza a két fél, és aki ezen a meccsen nyerni tud, az hétfőn, a budapesti negyedik összecsapást követően bajnok lehet.

Az aranyért zajló csata első ütközetén a Pénzügyőr nyerte az első szettet, de fordított a Vegyész, és négy játszmában hozta a meccset, tegnapelőtt viszont – némi meglepetésre – a három játékrész alatt sikerült hoznia a győzelmet a fővárosi csapatnak.

Nyitásban

– Csütörtökön összességében egyetlen játékelemben voltunk gyengébbek, mégpedig nyitásban – nyilatkozta pénteken Marek Kardos, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője. – Az első és a második szettben egyaránt hetet rontottunk, ellenfelünknél ez a szám 6 és 2 volt, és ők az elsőben három ajándékpontot is kaptak. A hangsúly azonban a mi nyitásainkon van, mert amikor óvatosabbak lettünk, a gyengébb szervákat könnyedén bejátszotta az ellenfél, és értékesítette a lehetőségét. Hazai pályán ezt mindenképpen ki kell javítanunk, de az biztos, hogy a folytatásban sem lesz könnyebb dolgunk, ugyanilyen szoros játékrészekre kell számítani, mint eddig. Amennyiben a nyitásaink rendben lesznek, a blokkvédekezésünk is hatékonyabban tud működni. Az első mérkőzésen bebizonyítottuk, hogy el tudunk lépni ellenfelünktől öt-hat ponttal is, és szombaton ugyanerre kell törekedni, az előnyt pedig megőrizni, netán még növelni is. Küzdelmes mérkőzésre számítok, győzelemre, hiszen hazai pályán, saját közönségünk előtt játszunk.

Egymás után nem

A VRCK csapatkapitánya, Szabó Dávid – ahogy a keret többi tagja – a tegnap délelőttöt pihenéssel töltötte, ugyanis a csapat csak pénteken 1 órakor került ágyba.

– Fárasztó ez a sorozat, a meccsek, az utazások, alkalmazkodás az alacsonyabb teremhez, de ezeket tudtuk előre is, úgyhogy nem váratlanok – mondta Szabó Dávid, majd így folytatta: – Sajnos, csütörtökön a nyitásaink nem voltak támadó jellegűek, és emellett az ellenfél nyitásainak fogadásából sem tudtunk kellő hatékonysággal visszatámadni. Az első két szettben ennek ellenére nem játszottunk rosszul, partiban voltunk, csak többször nem úgy pattant a labda, hogy az nekünk jó legyen, a lecsorgók nem minket gazdagítottak. Elkeseredni nincs okunk, és nem is fogunk, a hazafelé úton azt idéztük fel, hogy a Kaposvár elleni elődöntőben is hasonló játékkal kaptunk ki. Akkor az a vereség feltüzelte a fiúkat, és úgy érzem, hogy most is hasonló történt, történik. A mentális állapot, a motiváció hozhat sikert a harmadik meccsen, és úgy érzékelem, hogy megvan a csapatban az, hogy mutassuk meg, többet tudunk annál, mint amit Budapesten lehoztunk. Szerintem kétszer egymás után nem fogunk így játszani.

ÉM-BCS

A döntőről

1. mérkőzés, április 23., Kazincbarcika: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE 3:1 (-23, 23, 20, 23)

2. mérkőzés, április 25., Budapest: LV Sport Pénzügyőr SE–Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (23, 23, 16)

3. mérkőzés, április 27. (szombat), 19.00., Kazincbarcika: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE

4. mérkőzés, április 29. (hétfő), 20.00., Budapest: LV Sport Pénzügyőr SE–Vegyész RC Kazincbarcika

5. mérkőzés, május 1. (szerda), 19.00., Kazincbarcika: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE (ha szükséges)

