VRCK: Szintfelmérésnek tökéletes volt a Bajnokok Ligája

Kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligájától a Vegyész RC Kazincbarcika férfi-röplabdacsapata azok után, hogy a selejtező első fordulójában a hazai 2:3 után 0:3 lett a szerdai, görög PAOK Szaloniki elleni idegenbeli felvonás. A hétközi öszecsapást a helyszínen követte végig Kárpáti Zoltán, a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője.

Az ötszöröse

– Úgy indultunk Görögországba, hogy akár egy jó eredményt is elérhetünk, amit az alapján a játék alapján gondoltunk, amit a nyíregyházi meccsen nyújtottunk – kezdte a klubirányító. – Szeretném elmondani, mi mindent elkövettünk a PAOK kiszolgálása érdekében, ám róluk nem lehet ugyanezt elmondani, hogy teljes mértékben korrekt házigazdák lettek volna. Kezdődött azzal, hogy nem akartak elénk buszt küldeni Szkopjéba, mondván, az egy másik ország, aztán odaállítottak a repülőtérre egy kisbusszal, amiben 4 órát utaztak a 2 méter magas játékosok. Ezen túlmenően az utolsó pillanatban megváltoztatták a hotelünket, a csarnokhoz közeli szállás helyett egy attól 18 kilo­méterre lévő hotelbe tettek bennünket. Majd ezt fokozták azzal, hogy a meccs előtt egy órát kellett várni a buszunkra a parkolóban, éppen csak beestünk a csarnokba. Ez is tervszerű volt, mert éppen még akkor értünk oda, amivel még el tudták kerülni a legkomolyabb szankciókat, amit a nemzetközi szövetségtől kaphatnak. A sport fair játékszabályokat kíván, már csak azért is, mert ezen zöngék nélkül is jobbak lettek volna, nyertek nálunk, hazai pályán voltak, így amiket elmondtam, azok nem kifogások, viszont tények. A favoritok már a sorsoláskor ők voltak, a költségvetésük körülbelül ötszöröse a miénknek, permanens résztvevői a Bajnokok Ligájának, Európa egyik legkomolyabb klubjával mérkőztünk meg.

Két szintet feljebb

Kárpáti Zoltán már a nevezés leadásakor nyilatkozta lapunknak, hogy elsősorban tanulásra szeretnék használni a Bajnokok Ligája-találkozókat.

– Tökéletes tükörképet kaptunk arra vonatkozóan, hogy hol tart ehhez a szinthez képest a magyar férfiröplabda, ezen belül a klubunk – tette hozzá az ügyvezető. – Szintfelmérésnek tökéletes volt, az eredményre szerintem büszkék lehetünk, egy év alatt jutottunk el idáig, de igazából ebben húsz év munkája fekszik. A TAO-nak, a sportfinanszírozásnak köszönhetően nagyon sokat léptünk előre, ezúton is szeretnék köszönetet mondani főszponzorunknak, a Wanhua-BorsodChemnek, hogy ebben a szezonban, de hosszú távon is startégiai partnerünk lehet. Ezt a bizalmat azzal fogjuk meghálálni, hogy a nevüket és a klub nevét elvisszük Európába. Az út, amin megyünk, jó, léptünk egy év alatt legalább kettő szintet feljebb, amit eddig elértünk, arra büszkék vagyunk, de nyilván a konzekvenciákat le kell majd vonni.

Más dimenziót hoztak

Rákérdeztünk arra, mik lehetnek ezek a módosítások, lépések, akár rövid, akár hosszú távon.

– Szereztünk tapasztalatot azon a téren, hogy mire képesek a játékosok, és mire képes a szakvezetés – fogalmazott Kárpáti Zoltán. – Látjuk a szakvezetés hozzáállását és hozzáértését, hogy a Marek Kardos vezetőedző által irányított stábunk egy egészen más dimenzót, szemléletet hozott Kazincbarcikára, ahhoz képest, mint ami nálunk korábban bármikor volt. Ez garantálhatja azt, hogy a városban hosszú távon magas színvonalú röplabda legyen.

A játékosállományt tekintve egy jó közösség alakult ki, nyilvánvaló, hogy majd bizonyos kérdéseket át kell majd gondolni, de nem most, nem a jövő héten, viszont az ősz folyamán bizonyosan fogunk döntéseket hozni ebben a témában.

ÉM-MI

Emlékeztető

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. mérkőzés

Vegyész RC Kazincbarcika – PAOK Szaloniki 2:3

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, visszavágó

PAOK Szaloniki – Vegyész RC Kazincbarcika 3:0

A VRCK a CEV Kupában folytatja nemzetközi kupaszereplését, a legjobb 32 között, ahol vagy cseh vagy bolgár ellenfel lesz.

