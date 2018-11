VRCK: Szettgyőzelemre futotta

A férfi röplabda CEV Kupában, a 16 közé jutásért zajló párharc első mérkőzésén csütörtök a cseh Kladno Volejbal vendége volt a Vegyész RC Kazincbarcika együttese.

A találkozó elején nekiesett ellenfelének a Vegyész, gyorsan négypontos előnyre tett szert, nagyban köszönhetően Szabó D. remek nyitásainak (1–5). Innentől hullámvölgyben játszottak a csapatok: hol az egyiknek, hol a másiknak ment jobban. Előbb a hazaiak egalizáltak, aztán megint a VRCK volt előrébb pár egységgel. Az első fordulat 14-nél jött, amikor már a Kladno vezetett, de csak addig, míg a VRCK csapatkapitánya ismét nem állt a nyitóhelyre (14–16). Aztán Habr irányításával a csehek ismét visszajöttek a meccsbe, és miután hárítottak két szettlabdát, ők nyithattak a részsikerért. Németh Sz.-ék visszavették az előnyt, majd ismét az ellenfélnek volt szettlabdája, és a maratonira sikerült első játszma végül – óriási izgalmakat követően – a Kladnóé lett (34–32). 38 percig tartott az első szett: csak összehasonlításképpen, az idén a Vegyésznek már volt olyan meccse, amit 57 minutum alatt nyert meg.

A másodikban

A térfélcserét követően egyet cserélt a kezdő felálláshoz képest Marek Kardos vezetőedző, Blázsovicsnak szavazott bizalmat Milev helyett, előbbi pedig gyorsan két ponttal hálálta meg a bizalmat (3–3). Remek hangulat uralkodott a csarnokban, amiről a maréknyi kazincbarcikai szurkolótábor is gondoskodott. A vendégek ahogy az első játszmában, ezúttal is elhúztak (8–12), Milan Fortunik időt is kért, hiszen Szabó D. indult a nyitóhelyre. A csehek ezúttal 16-nál érték utol a borsodiakat, majd vezettek egy pont erejéig, amíg Juhász P. nem villant blokkban. Szabó D. ásza után kettővel ment a VRCK (18–20), majd Gebhardt Á. bravúrját használták ki a csapattársak (20–22). A csehek a bírót hibáztatták egy pontért, majd Blázsovics a hátsó sorból vágta be a labdát (21–25).

A harmadikban

Jó mezőnymunkával és két remek blokkal kezdte a Vegyész a harmadik szettet, de Mackóék is kaptak ,,pofonokat” főleg attól a sortól, amelyben a legkisebb játékos 204 centiméteres volt. Néhány buta hibát követően Kardos gyorsan időt kért (5–2), de a helyzet nem javult, ráadásul a csehek nagyon elkapták a fonalat. Jött is a második félperces szünet a játszmában (10–4), és Gebhardt N. is lehetőséget kapott. Németh Sz. ász-értékű bombájára Fortunik időkéréssel válaszolt (13–8), de Macko ásza után így is háromra olvadt a hazai fór (14–11). A fehér mezesek jól sáfárkodtak az előnyükkel, de tehetetlenek voltak Páezzel szemben, aki kétszer is blokk nélkül üttette Szabó D.-t (17–14). Juhász P.-vel volt a háló a center nyitásánál (18–16), majd a ,,kladnói sasok” szinte a semmiből két fokozattal feljebb kapcsoltak, és gyorsan lezárták a játszmát (25–18).

A negyedik játszmában sorrendben Blázsovics, Juhász P. és Macko is pontot szerzett, majd Szabó D. jött kettővel, Fortunik pedig több fegyelmet kért az övéitől (3–6). Nyolcnál már a Kladno vezetett minimális különbséggel, éppen ezért Kardos-edző úgy látta, itt az ideje időt kérni. Félelmetes sáncokkal jelentkeztek a csehek (11–9), de pillanatok alatt egyenlőt mutatott az eredményjelző. A hazai kicsikartak egy hárompontos előnyt (17–14), melyet még a hajrára fordulva is meg tudtak tartani, ebben viszont a Vegyész is segítségükre volt, hiszen a sárga-kékek vétettek két buta hibát (21–17). Árva és Toronyai is pályára lépett egy rövid ideig, és bár a barcikaiak becsülettel küzdöttek, az esélyesebb csehek innen már nem hibáztak (25–20), és 120 perc után megnyerték az összecsapást.

A visszavágót a jövő héten csütörtökön 18.00-tól játsszák Kazincbarcikán.

BCS

Röplabda: jegyzőkönyv

Kladno Voljebal (cseh) – Vegyész RC Kazincbarcika 3:1 (32, -21, 18, 20)

Kladno, 500 néző. V.: La Micela (olasz), Vasko (szlovák).

Kladno Voljebal: Habr 10, Vemic 16, Sobotka 7, Marel 5, Hysky 21, Zajicek 10. Csere: Monik (liberó), Vostarek, Blazek, Wallisch 5. Vezetőedző: Milan Fortunik.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Németh Sz. 15, Macko 9, Szabó D. 20, Milev 4, Juhász P. 8. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás T. (liberó), Blázsovics 10, Gebhardt N., Árva, Toronyai. Vezetőedző: Marek Kardos.

Milan Fortunik: – Mérges voltam a játékosaimra, egyáltalán nem voltam elégedett a hozzáállásukkal, ellenfelünk pedig nagyon jól kezdte a mérkőzést. Az első szettet csak a szerencsének köszönhetően nyertük meg, a másodikban pedig kaptunk egy pofont, ami felébresztett bennünket.

Marek Kardos: – Nem nyújtottunk rossz teljesítményt, de nem egyszer hibáztunk tökéletes fogadást követően. Alakulhatott volna máshogy is a meccs végkimenetele, de a harmadik és negyedik szett derekán megingottunk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA