VRCK: Szettet csentek otthon a pénzügyőrök

A férfi röplabda NB I A-csoportjának rangadóján a hét eddigi mérkőzéséből hat győzelmet jegyző, s ezzel a tabellát vezető Pénzügyőr mestere, Jókai Zoltán a találkozó előtt amolyan „Ki, mit tud?” hangulatról beszélt. Mint mondta, a gyengébb csoport nem késztette eddig nagy erőbedobásra csapatát, így most mutathatják meg, mit is tudnak játékosai. Az ellenfél vezetőedzője, Marek Kardos a biztos, szettveszteség nélküli győzelmet vizionálta.

Meglepték a Vegyészt

Hazai pontokkal indult a találkozó, de két nyitásrontást büntetett a vendégcsapat, s átvette a vezetést (3–4). Rózsa találta meg a rést a sárga-fekete sáncon, de ez a pont is csak a felzárkózást jelentette a hazaiaknak (6–9), nem véletlenül kért időt Jókai Zoltán. Szalai bombázott, majd Kiss D. is pontot szerzett, ám Szabó visszaállította a Vegyész-előnyt. Vitatható pontok itt is, ott is, ami után Juhász, majd a barcikai blokk remekelt, de Milev nyitásrontása már az egyenlítést jelentette. A hazaiak újabb időkérése után Kovács Z. remek bombája élesztette a hazai reményeket (21–22). A végjátékban az alacsony terem tréfálta meg a vendégeket, s az egalizálás után már a barcikai időkérés sem segített, Flachner D. ütése meglepő szettgyőzelmet hozott a hazaiaknak.

Váltakozva estek a pontok a második játékrész elején, majd Szalai és Kovács Z. alakításai már hazai előnyt jeleztek, de Szabó nem engedte, hogy meglépjen a Pénzügyőr (6–6). Juhász rontása után Toronyait cserélte be Kardos mester, időt is kért, ami azután egyenlítéshez segítette a vendégeket (12–12). Egy vitatható ítélet utáni reklamáló dömpingben Rása piros, Németh sárga lapot kapott, majd ismét a plafon segítségével szerzett pontot a hazai gárda (19–17). Szabó parkettszaggató bombái jelentették az egyenlítést, ami után itt is, ott is időt kértek a szakvezetők. Ezt követően Szabó két bombája hozta meg a Vegyész előnyét, s ezt a szettet már nem is engedték ki a kezükből.

Ez már az igazi

Remekül kezdte a harmadik játékrészt a barcikai együttes, összeszedetten játszottak ekkor a sárga-feketék, miközben a hazaiak sokat hibáztak (1–8). Az időkérés sem segített rajtuk, ugyanis Juhász remek blokkja után már tíz volt köztük (2–12). Kovács Z. és Szalai elemi erejű bombáival igyekeztek zárkózni a zöldek, de a remekelő Szabó vezérletével visszaállt a tízes különbség (7–17). Még egy-két – vitathatatlanul szép, tapsot érdemlő – pontot összehoztak a Pénzügyőr játékosai, de ez csak arra volt elég, hogy éppen kilépjenek a „maccsból”.

Váltva szerezték az első pontokat a csapatok a negyedik szett elején, majd Szalai pontos ütései az jelentették: két ponttal megléptek a házigazdák (6–4). Miután a Vegyész – szurkolói hangorkánjától kísérve – átvette a vezetést, Jókai mester időt kért, amit követően egyenlítettek is a zöldek. Macko azonban gondoskodott az újabb vendég-előnyről, majd Szalai bombanyitásai után már hárommal vezettek a barcikaiak (13–16). Az újabb hazai időkérés után két vendéghiba következett, ami elég volt a felzárkózáshoz (20–21). Ekkor megrázta magát a bajnokcsapat legénysége, Milev okos pontja után már mérkőzéslabdához jutottak. Ezt még hárították a hazaiak, de Németh egy pazar ütéssel lezárta a találkozót.

ÉM-TZ

Jegyzőkönyv

Pénzügyőr – Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (23, -22, -10, -23)

Budapest, 200 néző. V.: Bátkai-Katona Á., Jámbor T.

Pénzügyőr: Rása, Magyar, Kiss D., Flachner, KOVÁCS Z., SZALAI. Csere: Bán (liberó), Kecskeméti, Takács, Tordai, Kovács S. Vezetőedző: Jókai Zoltán

Vegyész RC: Páez, Juhász, SZABÓ D., MILEV, NÉMETH, Macko. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás (liberó), TORONYAI. Vezetőedző: Marek Kardos

Jókai Zoltán: – Két és fél szettben abszolút partnerei voltunk a bajnokcsapatnak. A vitatott játékvezetői ítéletek is befolyásolták, hogy nem nyertünk még egy szettet, ami akár végső győzelmet is eredményezhetett volna. A buta reklamálások helyett játszanunk kellett volna. Ugyanakkor tény: ez a realitás.

Marek Kardos: – Nehezen lendültünk játékba, s az alacsony terem sem kedvezett nekünk. Játékosainknak meg kell érteniük: nem mi vagyunk a brazil válogatott, a biztosat játszva kellett volna támadásainkat felépíteni. Küzdelmes találkozón nyertünk, s annak is örülök, hogy Toronyai és Dudás remekül szálltak be a játékba.

