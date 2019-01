VRCK: Sikeres extraliga rajt az MK elődöntő előtt

Új fejezet kezdődött a férfi röplabdázás hazai élvonalában, ettől az évtől a legjobb csapatok az Extraligában szerepelnek, és ebben az elit mezőnyben a Vegyész RC Kazincbarcika csapata szombaton az első meccsét játszotta, a Debreceni EAC vendégeként. Ezen az összecsapáson nem vett részt Németh Szabolcs, akinek gyereke született, és emiatt ,,kimenőt” kapott edzőjétől. A barcikaiak nélküle is simán nyerték a debreceni bajnokit, 61 perc alatt, három szettben.

A szombati bajnoki

Az első játszma elején többpontos előnyre tettek szert a határozattan játszó vendégek, majd a biztos előny tudatában, Toronyait és Gebhardt N.-t is becserélte a VRCK szakvezetője, így ők is részesei lehettek a magabiztos részsikernek (14–25). A második menetben egy ideig tartották magukat a hazaiak, 5-10 után azonban rákapcsolt a Vegyész. Mackóék sorra szerezték a pontokat, a hajdúságiak nem tudtak elforogni (7–20), és bármivel is próbálkoztak a debreceniek – időkéréssel, cserékkel – semmi nem használt (9–25). A harmadik szettben Szabó D.-t már pihentette Kardos edző, a kicsit átrajzolt barcikai csapat pedig már nem volt annyira ,,ütős”, mint az előző játékrészben. De így is vezettek (5–8, 10–15), azzal együtt is, hogy egy másik VRCK-s alapember, Páez is a kispadra került. A ,,helyettesek” Árva, Toronyai és Gebhardt N. is pontokat szereztek, és végül a vendégek ezt a menetet is magabiztosan hozták (18–25).

A folytatás

A VRCK nem sokat pihenhetett a bajnoki után, ugyanis ma 20.00-tól Budapesten, a Pénzügyőr SE vendégeként a Magyar Kupa-elődöntő első meccsét játssza. Erről a találkozóról a Vegyész vezetőedzője, Marek Kardos úgy nyilatkozott, hogy számukra ezekben a napokban az a legfontosabb cél, hogy kiharcolják a kupadöntőbe jutást, ami nem tűnik egyszerű feladatnak. Függetlenül attól, hogy az évad első felében kétszer is legyőzték bajnokin a Pénzügyőrt, ugyanis a fővárosi csapat az Extraliga pénteki nyitányán, a Kaposvár vendégeként nyert három szettben, ami azt jelzi, hogy jó formában vannak. A VRCK szakvezetője szerint előny, hogy az első meccset idegenben játsszák, mert így a nyolc nappal későbbi barcikai visszavágón dől el az a kérdés véglegesen, hogy ebből a párharcból melyik csapat jut be a kupafináléba.

Jegyzőkönyv

Debreceni EAC – Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-14, -9, -18)

Debrecen, 100 néző. V: Horváth M., Tillmann

Debreceni EAC: Remete (2), Nagy A., Tóth A. (1), Budai (7), Kiss I. (3), Szikszai (1). Csere: Mészáros (liberó), Barna (liberó), Hubicska (6), Ádám (3), Pallós, Ötvös (1), Árvai. Vezetőedző: Fodor Antal

Vegyész RC Kazincbarcika: Árva (8), Banai (7), Szabó D. (10), Milev (10), Macko (7), Páez (3). Csere: Gebhardt Á. (liberó), Toronyai (1), Gebhardt N. (3). Vezetőedző: Marek Kardos.

Fodor Antal: – Furán hangzik, hogy éppen a Kazincbarcika ellen, de tartalékosok voltunk: Bagics Balázsra még néhány hétig nem számíthatok, Hubicska Patrik pedig lázas volt a napokban. Próbáltam mindenkinek lehetőséget adni, de a sokkal esélyesebb VRCK igazolta a jó hírét. A harmadik szettben jobban teljesítettünk, de ezt annak is köszönhettük, hogy a vendégek már nem koncentráltak annyira.

Marek Kardos: – Mindig jó győzelemmel kezdeni egy sorozatot, mert végül is az extraligával egy új bajnokság kezdődött. Örülünk a sikernek, jó felkészülés volt ez a hétfői Magyar Kupa-meccsünkre, a Pénzügyőr ellen.

