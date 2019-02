VRCK: Nullára kaptak ki az ötödiken

Idén, ezt megelőzően már négy alkalommal találkoztak egymással a csapatok (a bajnoki első körben és a Magyar Kupában): kétszer a fővárosiak, kétszer a kazincbarcikaiak nyertek. Azonban a vasárnapi találkozó volt az első összecsapásuk az Extraligában.

A házigazda akarata

Az első menet első perceiben itt is, ott is születtek pontok, ami egált jelentett (3–3). Volt fogadási hiba, de voltak Szabó D. pontok is a szélről a VRCK-nál, azonban 8–5-nél már szünetet kellett kérnie a vendég szakvezetőnek. Nagy mentések után Kiss D. használta ki az adódó helyzetet (10–6), és Magyar is ászt nyitott. Hatásosabban védekeztek a zöld-feketék (14–8), igencsak alapjáraton zakatolt a Barcika, így ismét belenyúlt a dolgok menetébe Marek Kardos. Nagyon jól jött a borsodiaknak Szabó D. kiváló nyitássorozata, 14–11-nél PSE időkérés következett. Kovács Z.-ék meg tudták állítani a felzárkózást (18–14), majd Juhász helyett Gebhardt N. jött, de csak egy poénig. 22–17-nél már kevés esély mutatkozott a fordításra, ez nem is történt meg, többek között azért, mert a Vegyész nyitásokat hibázott.

A második szettet is jobban kezdte a PSE (4–1), az ő játékuk működött inkább, a barcikai edző feladót váltott, Páezt Toronyaira cserélte. Nem mentek a megbeszéltek a VRCK-nál, ezért 6–2-nél újra nyomatékosítania kellett ezeket Marek Kardosnak. Páez kis pihenő után újra a pályán volt, ám a fogadások minősége nem javult, sőt, sáncot is kapott a Barcika. Milev is harcba indult, ugyanakkor a fővárosiak diktáltak, és ölelkezhettek jogosan (11–5). Ismét meg kellett állítani a házigazdát, időkéréssel, mert a budapestiek kezdtek nagyon ellépni. Szinte minden ,,ült” a Pénzügyőrnél (15–6), a maguk részét, feladatát határozottan és biztosan végrehajtották. A játszma utolsó részében valamelyest felzárkózott a címvédő (20–14, 22–16), az elemek jobban mentek, és a hazaiak is rontottak, ám annyit nem, hogy sanszot adjanak a VRCK-nak a fordításra.

Csupán villanások

A harmadik menet nagyon fontos volt a Vegyész számára, kényszerben, a túlélésért röplabdáztak Némethék. A Pénzügy­őrnek ezzel szemben csak azt kellett csinálnia, mint addig, és ezt meg is tették (11–5). 14–8-nál hazai blokk demoralizálta a Vegyészt, haladt a sima győzelem felé a házigazda. A pénzügyőrök megtalálták a réseket, ahol ütni lehetett. Úgy nézett ki, hogy hiába vannak Szabó D. villanások, ezek önmagában ezen a napon kevesek. 20–12-nél már csak elronthatta a házigazda a pontvesztés, játszma­vesztés nélküli sikert… Ezt nem tette meg Jókay Zoltán csapata, és bár ismét feljebb jöttek Juhászék, egészen 17-ig, a fővárosiak örömjátékkal, teljesen megérdemelten kényszerítették térdre a VRCK-t.

ÉM-MI

