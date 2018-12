VRCK: Nem szabad görcsölni, igazából nincs miért

Szlovéniából, ahol hétközi Közép-Európa Kupa-meccset vívott az együttes, illetve Székesfehérvárról, ahol utolsó alapszakaszbeli bajnokiját játszotta a csapat, hazatérve itthoni feladatra készül a Vegyész RC, amely holnap 18 órától a horvát Mladost Zagrebet fogadja, ugyancsak a MEVZA Kupa keretében.

Jól reagáltak

– Nem unatkozunk, az biztos, és bár jó, ha sok meccset játszik egy csapat, olykor a regenerációra, az edzésekre is szükség van – közölte Marek Kardos vezetőedző. – A szerdai, ljubljanai vereségnek azonban az okai nem ezeknek a hiánya volt. Egy biztos, még mindig jobb a szezon leggyengébb produkcióját a nagy favorit otthonában nyújtani, mint például vasárnap. A vereségre egyébként jól reagáltunk, bizonyítja ezt a MÁV Előre elleni siker. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Mladost Zagreb elleni mérkőzésnek mi vagyunk az abszolút esélyesei. Igaz, hogy kint nyertünk három-egyre, igaz, hogy akkor a légiósainkra még nem számíthattunk. A horvátoknak azonban 17 játékosuk van a keretükben, frissebbek, habár ezen a héten nekik is besűrűsödött a program. Ahhoz, hogy ezúttal is nyerjünk ellenük, a legfontosabb a mentális frissesség lesz. Nem szabad görcsölni, igazából nincs is miért, és nem kell kapkodnunk. Ezalatt azt értem, hogy idegeskedjen az ellenfél, a pont akkor is pont, ha egy labdamenetet csak az ötödik szándékból sikerül befejezni. Természetesen jó hangulatra számítok az utolsó meccsünkön, biztos vagyok abban, hogy sokan kijönnek minket buzdítani, és ha már becsúszott az első idegenbeli vereségünk a ­MEVZA-ban, megérkezhet az első hazai győzelem is.

Nagy lépést

Juhász Péter, a VRCK centere így fogalmazott:

– A Ljubljanát és a Székesfehérvárt össze sem lehet hasonlítani, teljesen más szintet képviselnek, igaz, a magyar csapatban is vannak ügyes játékosok. Szerencsére sikerült nyernünk csütörtökön, ez az önbizalmunknak mindenképpen jót tesz a szlovéniai vereség után. Talán túlságosan is tiszteltük az ellenfelet, ez lehetett kint a baj, habár a taktikai utasításokat nem tudtuk megfelelő számban betartani. Ahhoz, hogy vasárnap nyerjünk, a vezetőedzőnk kérésének maximálisan eleget kell tennünk, mert egyébként nem rossz csapat a zágrábi. Szeretnénk azonban most már itthon is nyerni nemzetközi meccset, nem csak idegenben, mindent megteszünk a sikerért. A szurkolóinkat kicsit sajnálom, hogy sem a zágrábi, sem a bleiburgi sikert nem láthatták, remélem, most már megfordul a szerencsénk, ráadásul egy esetleges sikerrel nagy lépést tehetnénk a négy közé jutásért is.

ÉM-MI,TM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA