VRCK: Nagyon magas szinten játszott az osztrák címvédő

A hét végén, első 2019-es hazai meccsére készülődött a Vegyész RC Kazincbarcika együttese, méghozzá osztrák ellenfél ellen, a KEK 8. fordulójában. Az első körben a VRCK idegenben legyőzte a sorozat címvédőjét, az Aich/Dob-ot (tavaly októberben 3:1-renyert Marek Kardos vezetőedző együttese), amely nagyon vissza akart vágni a magyar bajnoknak. A házigazdáknál bemutatkozásra várt a borsodiak friss új igazolása, a szlovák liberó, Marián Vitko. Hogy a hangulat még jobb legyen, azért mintegy tíz vendégszurkoló is próbált tenni.

Egy rossz szerva

A nyitó felvonásban, 4-5-nél egy középen érkező támadást egyes blokkal hatástalanítottak az osztrákok. Az Aich/Dob is centerben kereste a helyet, a VRCK-nál, mikor odakerült, Páez igyekezett jó szervákkal megbontani Stelmachékat. Banai és Szabó D. kettes sánca után lett 8-8, Némethnek a háló is segített. Azonban 9-12-re fordítottak a látogatók, kellett a barcikai időkérés. Juhász emelkedett jókor, és landolt a labda a másik oldalon, de még mindig az osztrákok álltak jobban (12-15). Kölcsönös szervarontásokat követően kettőt cserélt a vendég edző, de Milevet is Blázsovics váltotta. Németh öntött (ütött) lelket a VRCK-ba, majd ő csinált pontot újra (16-18). Banai blokkja volt gyönyörű, 18-19-nél az Aich/Dob-nál érezték úgy, hogy meg kell állítani a játékot. Osztrák outtal lett 20-20, míg 21-23-nál érkezett Toronyai és Árva a pályára, ám egy rossz szerva vendégvezetést jelentett (22-25).

A második játszma olyan osztrák ponttal kezdődött, amelyen lehetett vitatkozni, de ez még nem számított. Némethre készültek rá a vendégek, akiket a szerencse is segítette, nyitáskor (1-3). 3-6 után Blázsovics ütötte fineszesen a labdát az osztrák blokkra, egyenlítést Juhász szervája ért (6-6). Vitko mentése után volt egy kis meg nem értés VRCK-oldalon, majd mikor Szabó D. kapott sáncot, időt kért a hazai szakvezető (9-11). Némethre testálódott a ,,felhozás” feladata újra, de Kök is hozzátett, mert hosszút ütött (11-12). Megint jött Toronyai és Árva (Páez és Szabó D. ment le), üldözte ellenfelét a Vegyész. Visszajöttek a labdák a vendégekről, amik nekik pontokat jelentettek, így újabb Kardos-idő volt soron (13-17). Szabó D. és Páez kis pihenő után visszatért, egy jó dupla sánccal 14-19-re vezettek a vendégek. Szabó D. elementáris bombáját képtelenség volt fogni, naná, hogy meg kellett törni a Vegyészt az Aich/Dobnak egy idővel (17-19). Innen lett 19-23 az állás, és egy center ponttal, valamint egy hazai plafonos fogadással ismét szakaszgyőzelmet arattak Kökék (20-25).

Az osztrákok diktáltak

A harmadik menet tétje az volt, befejeződik-e a meccs, és simán elviszi a 3 pontot az Aich/Dob. Macko ott volt centerben és Milev is visszaérkezett a Vegyésznél, a startja megint a vendégeknek volt jobb (1-4) – s máris ,,időzött” a barcikai szlovák tréner. Némethet Szabó D. váltotta, de igencsak akadozott az össz­játék a borsodiaknál (1-7). Már 3-9-nél újra T-betűt mutatott Marek Kardos, volt mit szervezni, átbeszélni. Teljes mértékben az osztrákok elképzelései szerint alakult a játszma, minden egyes adódó helyzetben kegyetlenül megölték a labdát (5-12). Kissé a hit is elszállt a házigazdából, a magyar gárda vezetőedzője cserékkel is próbált operálni. 7-16-nál már nagyon megugrott az Aich/Dob, de azért ők is belehibáztak (10-17). Kettes sánccal (is) demoralizálták a hazaiakat, no meg életerős centertámadással (10-20). Nagy kedvvel röplabdáztak a látogatók, kétség sem fért az újabb játszmagyőzelmükhöz, és a meccs megnyeréséhez sem (12-25, 0:3).

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – SK Posojilnica Aich/Dob 0:3 (-22, -20, -12)

Kazincbarcika, 400 néző. V.: Höger, Porvaznik (szlovákok).

VRCK: Páez 1, Németh 5, Banai 6, Szabó 7, Milev 2, Juhász 5. Csere: Vitko (liberó), Árva 1, Toronyai, Blázsovics 4, Macko. Vezetőedző: Marek Kardos.

Aich/Dob: Kasnik, Kök 16, Grabmüller 8, Stelmach 8, Pusnik 8, Franetovich 12. Csere: Steiner (liberó), Hruska, Keel 1, Mihajlovic. Vezetőedző: Matjaz Hafner.

Marek Kardos: – Ma nem küzdöttünk, és ezért bocsánatot kell kérnünk a szurkolóinktól, akik mindig mögöttünk álltak.

Matjaz Hafner: – Sok nyitást rontott ellenfelünk, ami megkönnyítette a dolgunkat, de ez semmit nem von le a mi érdemünkből. A három pontért jöttünk ide, megmutatni, hogy a bleiburgi vereségünk csak kisiklás volt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA