VRCK: Mérkőzés ebédidőpontban

A MAFC-BME ellen vívott hétközi bajnoki találkozót – hazai környezetben, a Don Bosco Sportközpontban – a Vegyész RC Kazincbarcika NB I-es férfi röplabda csapata. Az összecsapás mindössze 72 percig tartott, ugyanis Milevék simán, 3:0-ra verték fővárosi vetélytársukat. Az észak-borsodiak a hét végén újra pályára lépnek, a 6. fordulóban, szintén saját pályájukon a Pécsi TE-PEAC lesz az ellenfél, de nem kora esti, hanem 13 órás kezdéssel.

Viszonzott szívesség

Ennek okáról Tóth Milán csapatmenedzser az alábbiakat nyilatkozta:

– Azért játszunk ilyen szokatlan időpontban, mert előzetesen csak ekkor volt szabad a Don Bosco Sportközpont. Aztán tehettük volna későbbre is az összecsapást, de a pécsiek kérésére maradt a 13 óra, másnap ugyanis munkanap, egyetem van, és nekik még haza is kell érniük, így inkább kelnek hajnalban a meccsnapon. Most viszonozzuk a szívességet, ugyanis ők is rugalmasak voltak akkor, amikor elkezdtük a bajnokságot, mi ugyanis Zágrábból hazafelé játszottunk náluk.

Tanulófázisban

Marek Kardos, a VRCK vezetőedzője a MAFC elleni csata értékelésével kezdte mondandóját:

– Volt egy célkitűzése a csapatnak, amit tökéletesen nem sikerült teljesítenie. Próbáltuk ugyanis 15 pont vagy azalatt tartani az ellenfelet, ez azonban csak egy szettben sikerült. Ezúttal nem volt annyi ki nem kényszerített hibánk, mint a budapesti mérkőzésen, de csütörtökön sem lehettünk maradéktalanul elégedettek. Sajnos volt olyan, aki a nyitásainak közel a felét elrontotta, valamint az előre megbeszélt taktikát sem sikerült tökéletesen végrehajtani. Továbbra is a tanuló fázisban vagyunk, amit augusztusban elkezdtünk, a folyamatokat most automatizáljuk. Hibázunk, persze, ez teljesen normális, de több koncentrációval és fegyelmezettséggel még többet ki lehet hozni. Most ezt kell megtalálni, ennek a módját, hogy ezen a ponton is átlendüljünk.

A szakvezető arról is szólt, hogy miért nem cserélt, miért nem lépett pályára a center, Banai Máté?

– Mert nem akartam. Erre a csapatra volt megszabva a 15 pontos cél. Banai Máténak a dereka fáj ismét, volt már neki korábban ilyen problémája. Tudna játszani, de feleslegesen kockáztatnánk a szerepeltetésével. Gyógyul, kezeléseket kap, reméljük, minél előbb ismét százszázalékos lesz.

A pécsiekkel kapcsolatban ezeket jegyezte meg a Vegyész vezetőedzője:

– Lesz a Pécs ellen is terv, célkitűzés. Hogy mi, az egyelőre titok. De továbbra is a koncentráció, a taktikai utasítások betartása a legfontosabb. Folyamatosan vannak meccseink, alig tudunk együtt edzeni, valamilyen szempontból a mérkőzéseket is edzéseknek használjuk fel.

ÉM-MI

Tények: az A csoport állása

1. Vegyész RCK 5 4 1 – – – – 15:1 15

2. LV Sport Pénzügyőr SE 5 3 1 – – – 1 12:4 12

3. MAFC-BME 6 2 1 – – 2 1 11:10 9

4. MÁV Előre SC 4 2 – – – 1 1 7:6 6

5. Pécsi TE-PEAC 5 – – 1 – – 4 3:14 2

6. SZESE Győr 5 – – – 1 – 4 2:15 1

