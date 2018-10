VRCK: Még van esély a továbbjutásra

Magyar férfiegyüttes korábban még sosem indult a legrangosabb európai kupasorozatban, idén a bajnok barcikaiak bevállalták a BL-részvételt. Az első fordulóra a görög sztárcsapatot, a PAOK-ot kapták a borsodiak, akik – mivel nem felel meg a termük a nemzetközi előírásoknak – Nyíregyházán vívták hazai összecsapásukat. A meccsre több tucat VRCK-drukker érkezett, de a nyírségi város röplabda-szimpatizánsai is nagy számban képviseltették magukat a gyönyörű Continental Arénában. A Vegyészben, bár ott volt a pálya szélén, sérülés miatt nem vállalhatta a játékot Gebhardt Norbert.

Taps a trénertől

A kazincbarcikai játékosok nagy elánnal vetették bele magukat a küzdelembe, ám 3-3 után jobb periódust kapott el a görög gárda (4-8). Marek Kardos, a hazaiak edzője kért időt, hogy megbeszélje a teendőket, jött is Banai centerpontja és az ő ász nyitása, ami fokozta az egyébként is kiváló hangulatot. Blázsovics jól mutatta magát középen, a vonal mögül, ám a szalonikiek is megcsinálták a maguk egységeit (8-12). Németh megmozdulását tapsolta meg Kardos edző, ám kettős fekete-fehér blokk után, 11-16-nál újabb VRCK-idő következett. Kidolgozott akciókat vezettek a görögök, ezeket könyörtelenül befejezték, így hétpontos előnyben voltak (13-20). Volt egy-két vitatható bírói döntés is, extra hosszú menet után barcikai öröm (18-24), de a PAOK került előnybe, megölve a harmadik játszmalabdát.

A második szett 2-4-gyel indult, Tzourits nyitásai okoztak problémát a Vegyésznél, így muszáj volt időt kérni a magyar oldalon. Nem volt könnyű egy olyan komoly élcsapat ellen támadnia a Barcikának, mint a PAOK, amely pontosabb is volt, mint ellenfele. Persze igyekezett beletenni mindent a mérkőzésbe a VRCK, Németh szervája és Blázsovics ütése is gyönyörű volt. A görögök hármas sánccal takarták be Szabó D-t, 9-14-nél újfent kellett a Kardos-időkérés. Magyar egységeket követően Stancu edző is T-betűt mutatott, visszaérkezve a pályára majdnem meglett az egyenlítés, de csak majdnem (13-15). Gkortsaniouk rontása meghozta az egált, a következő vendég­hiba a vezetést (16-15). Érezte a Barcika, hogy ez az a pont, amikor meg lehet fogni a látogatót, eksztázisban röplabdázott mindenki. 20-20-szal kezdődött a hajrá, nagyot harcolt a VRCK, 24-23-nál a görögök igyekeztek megtörni a Vegyészt, idővel. Nem sikerült, Németh ütése után ugyanis outra pattant a labda a PAOK-sáncról (27-25).

Az idegek harca

A harmadik játszma 2-0-s borsodi vezetéssel kezdődött, teljes mértékben partiban voltak Szabó D-ék (5-5), úgy, hogy szép elemek is előkerültek a tárházukból. Összekapta magát a PAOK (9-12), ezért barcikai idő volt soron. Németh mosolygott egy okos ejtést követően, a közönség pedig tapsolt 15-15-nél. A VRCK-nál még mindig a kezdő volt a pályán, nem indokolta semmi sem a váltást. Németh úszott a levegőben, persze, hogy beütötte a labdát (18-17), nyitásra jött Toronyai, rossz volt, majd ment le (20-20). Remekelt a Vegyész (23-21), aztán 24-24-től indult az idegek harca – ebben jók voltak Juhászék (30-28).

A negyedik menetet 2-5-tel indította a Szaloniki, a VRCK-nál Milev is lehetőséget kapott, Blázsovics ment pihenni. A Barcika nyugodtabban, feszültségmentesebben röplabdázhatott, hiszen már bőven megtette azt, amit bárki is remélt tőlük, a PAOK többet is hibázott, ám még vezetett (8-10). Szabó D. blokkja ment élményszámba, érezte mindenki a magyar oldalon, hogy megfoghatóak a görögök. A csata minden igényt kielégített (14-17), mindkét csapat kapaszkodott, ki ezért (győzelem), ki azért (egyenlítés). Végül a második valósult meg (19-25). Az ötödik felvonás is leképezte azt, ami addig történt, a heroikus küzdelmet minden labdáért (5-5, 8-8, 13-13), a Vegyész bár kikapott, a dicséretet maximálisan megérdemli.

A visszavágót jövő héten rendezik Görögországban.

ÉM-MI

A tények

Vegyész RC Kazincbarcika – PAOK Szaloniki 2:3 (-18, 25, 28, -19, -13)

Nyíregyháza, 1000 néző. V.: Ovuka (bosnyák), Nastase (román).

Vegyész RC: Páez, Juhász, Banai, Blázsovics, Szabó D., Németh. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Toronyai, Milev, Macko. Vezetőedző: Marek Kardos.

PAOK: Filippov, Marquez, Gkortsaniouk, Tzourits, Takouridis, Shafranovich. Csere: Kontantinidis (liberó), Efraimidis (l), Gatsis, Boutos, Okolic. Vezetőedző: Sergiu Stancu.

