VRCK: Legfőképpen védekezésben fejlődni

A tavalyi szezonban megnyerte a magyar bajnokságot, és a Magyar Kupát is a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. Az együttest a szlovák Daniel Oravec vezetőedző vezette diadalra, akinek a munkáját nagyra értékelte a klubvezetés, és mivel az utánpótlás nagyobb hangsúlyt kap a jövőben a VRCK-nál, a szakvezető maradt mint az utánpótlás vezetőedzője, illetve valamennyi korosztály munkáját – beleértve az edzőket is – felügyeli. Utóda a felnőtt együttesnél honfitársa, a 44 esztendős Marek Kardos lett, aki Bajnokok Ligája négyes döntőt is játszott két alkalommal, a legutóbbi három szezonban pedig a nyitrai együttes trénere volt, ám azt megelőzően Lengyelországban is dolgozott. A szakmai stáb hétfőn mutatkozott be hivatalosan, a felkészülés első napján.

Szeretnénk a legjobbak lenni, maradni itthon, de úgy, hogy közben összegyűjtjük a régió legnagyobb tehetségeit.” Marek Kardos

Négy sorozatban

– A sikerességen van a hangsúly – emelte ki az új szakember, Marek Kardos, aki 2+1 évre szerződött Kazincbarcikára.

– Hosszú távú tervek vannak a klubnál, erről beszéltünk Kárpáti Zoltán ügyvezetővel. Szeretnénk a legjobbak lenni, maradni itthon, de úgy, hogy közben összegyűjtjük a régió legnagyobb tehetségeit. Nem várnak ránk egyszerű feladatok, sokat kell dolgozni, de azért jöttem, hogy magas szintű röplabdát lássanak az itteniek. Daniel Oraveccel korábban is kapcsolatban voltunk, most is jó az együttműködés, nagyjából ismerem a játékosok karaktereit, tudom, hogy mit kell átadni, megtanítani nekik. Négy fronton leszünk érdekeltek, a magyar bajnokságban és a Magyar Kupában szeretnénk megvédeni a címünket, a nemzetközi téren pedig minél jobban helytállni. A Közép-európai Kupában szinte csak olyan csapatok indulnak, melyek a nemzetközi kupákban is érdekeltek, tehát ez a sorozat egy nagyon jó erőfelmérő lesz számunkra. A Bajnokok Ligájában először vesz részt a klub, csak egy-két emberünknek van tapasztalata ebben a sorozatban, úgyhogy nem lesz egyszerű, de a legjobbunkat akarjuk nyújtani, méltóképpen képviselni az országot, a várost.

Mindehhez az alábbiakat fűzte hozzá Kárpáti Zoltán.

– Tavaly deklaráltuk a célokat, és azokat teljesítettük – fogalmazott a klub első embere.

– A konzekvenciákat levontuk, most egy új szezon, egy új éra kezdődik, a játékrendszert tekintve. A támadópotenciállal nem volt sok gondunk, de védekezésben rengeteget kell fejlődni, ugyanis ez a modern röplabda alapja. Olyan edzőt választottunk, aki ezt az irányt követi és magas szinten áll. Ehhez a szisztémához kellett két játékos, az egyik Németh Szabolcs lett, aki kiválóan illeszkedik az elképzelésekbe, de Lubos Mackóról is elmondható ugyanez. A szlovák vonalat tudatosan választottuk, nem véletlenül van három szlovák edzőnk, Marek és Dano mellett Martin Dobias másodedzőként, statisztikusként. Itt vagyunk egymástól 15 kilométerre, a legtöbb edzőmeccset szlovák csapatok ellen játszottuk, vagyis nem ismeretlen a rendszerük, de: legalább egy szinttel feljebb van az ottani férfi röplabda, mint a magyar. Magyarországon komoly szakemberhiány van a sportágban, szeretnénk, ha a képzés elindulna, de nekünk a gyors fejlődéshez kell a szlovák edzők segítsége.

Reméli, sikerülni fog

Szabó Dávid, a Vegyész RC csapatkapitánya az alábbi gondolatokat osztotta meg:

– Teljesen új szezon kezdődik, új edzővel. Olyan ambiciózus tréner jött hozzánk, aki remélhetőleg megtanítja a keményebb röplabdát, ahová már évekkel ezelőtt el kellett volna érni. Remélem, sikerülni fog, mi, játékosok teljes mértékben partnerek leszünk ebben.

Az Eperjesről érkezett ­Lubos Macko – aki pályafutása során először állt légiósnak – ezeket nyilatkozta:

– A cél természetesen az, hogy próbáljuk meg megnyerni valamennyi meccset. Nem csupán az a terv, hogy a magyar bajnokságban szerezzük meg az aranyérmet, hanem az is, hogy nemzetközi szinten is alkossunk maradandót.

A barcikaiak felkészülési programjában szerepel egy nyitrai torna (augusztus 30-31), majd továbbutazván Csehországba egy hasonló fellépés Brnóban (szeptember 2-3), majd hazai környezetben a Don Bosco Kupa (szeptember 7-9). Az első tétmeccset, az NB I-ben, október elején játssza a Vegyész.

Molnár István

Vegyész RC Kazincbarcika névsorolvasás

Akik az első edzésen megjelentek: Toronyai Miklós, Banai Máté, Szabó Dávid, Gebhardt Áron, Árva Milán, Juhász Péter, Dudás Tamás, Blázsovics Péter, Lubos Macko (szlovák, új, VK MIRAD PU Presov), Péter Márton (utánpótlásból), Bibók Balázs (utánpótlásból).

Igazoltan voltak távol: Gebhardt Norbert (válogatott edzőtábor), Németh Szabolcs (új, Steaua Bucuresti, válogatott edzőtábor), Vlado Milev (macedón, válogatott edzőtábor), Carlos Páez (venezuelai, augusztus közepén érkezik).

Távozott: Mészáros Dömötör (?), Zachary Palánkai-Omoshebi (?), Budai Balázs (Debreceni EAC).

