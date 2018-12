VRCK: Kettő után továbbjutás, de nem a hazaiaknak

A legjobb 16 közé jutásért zajló párharc visszavágóját csütörtökön vívta a Don Bosco Sportközpontban a magyar bajnok és kupagyőztes Vegyész RC férfi röplabdacsapata, valamint riválisa, a cseh Kladno Volejbal. A házigazdák feladatát némileg leegyszerűsítette az egy héttel korábbi 3:1-es csehországi vereség, ugyanis a továbbjutáshoz minimum ugyanilyen arányban (vagy 3:0-ra) kellett volna nyerni és még akkor is következett volna a sorban az úgynevezett arany szett, 15 pontig – hiszen ebben az esetben mindkét csapat a győzelem miatt 3-3 ponttal rendelkezett volna.

Többet rontottak

A vendégek Malek nélkül érkeztek, a szélső ütőnek a civil életében kell fontos szerepet ellátnia, míg hazai oldalon a sérült Banai nem volt még bevethető. Jó hangulatban vonultak pályára a felek, a barcikai szurkolók élőképpel, koreográfiával készültek a ,,nagy” meccsre. Az első szett elején a Kladno tudott három pontos vezetésre szert tenni (4–7), a széleken nagyon aktívak voltak a vendégek, így 6–9-nél időt kért Marek Kardos.

A fogadás nem volt mindig rendben a hazaiaknál, akiknél Szabó D. a kelleténél többet rontott, így Árva érkezett a helyére. 9–15-nél már tisztes volt a cseh előny, így nem tehetett mást a barcikai tréner, mint újra magához hívta csapatát. Nagyokat mentettek a kladnóiak mezőnyben, és ász nyitásra is futotta az erejükből. 11–19-nél már kézzel fogható a látogatók játszmanyerése, és ugyan feljebb zárkózott a Vegyész, a hátrány ellen nem tudott semmit tenni.

Feljavuló Barcika

A második menetre visszatért Szabó D., Blázsovics pedig Németh Sz. helyén röplabdázott. A legszebb addigi magyar megmozdulást egy hármas barcikai blokk hozta össze (4–5), majd meglett az egyenlítés, cseh álláshibánál a vezetés is (6–5). Szabó D. minden erejét, bosszúságát beletette a következő ütésébe, és kevéssel ezután ismét jobban állt a VRCK (10–9). 10–12-nél Németh Sz. jelentkezett játékra, Mackóval és Szabó D-vel kiváló sáncot hoztak össze.

Nem működött a támadásunk, és megint kapkodtunk, hamar akartuk befejezni a labdameneteket.” Marek Kardos

Érezhető volt, hogy a továbbjutási remények életben tartásához nagyon kellene ez a játszma a Vegyésznek (15–15), ám 16–18-nál muszáj volt időt kérni. 20–21-nél kellett a koncentráció és a pontosság, 21–22-nél Árva egalizált, máris ,,időzött” a vendéggárda, 22–23-nál Marek Kardos, 24–23-nál megint a csehek. Izgalmas pillanatok következtek, a vendégek voltak szerencsésebbek, s a 0:2 (26–28) már a továbbjutásukat jelentette.

Győzelem és becsület

Innentől kezdve már ,,csak” a győzelem és a becsület volt a tét a VRCK számára, valamint a közönség kiszolgálása. A vendég tréner bátran cserélhetett, és azok, akik bejöttek, szintén meg akarták mutatni magukat (9–9). A borsodiak hajtottak a szépítésért, nyílt volt a harmadik szett vége (20–20). Presztízskérdést csináltak abból a csehek, hogy nyerjék ezt a felvonást is, de Németh Sz. beütötte a végén, amit kellett (27–25).

A negyedik játékrésznek hasonlóak voltak a kérdései, mint az ezt megelőzőnek: hazai siker (és egyenlítés), vagy vendég meccs lezárás? 5–8, 9–8, 14–12, 17–15, 21–16, 24–20 – ezek voltak a részeredmények ebben a menetben, a vezetést megőrző VRCK egalizált. Az ötödik játszmában is küzdött a két gárda, a végeredmény azért nem volt mindegy. A borsodiak megtették, amit még meg lehetett, de a vendégek is (13–15), így negyedik idei nemzetközi találkozóján is kikapott a Barcika, és búcsúzott a nemzetközi színtértől.

Molnár István

Jegyzőkönyv: Vegyész RC Kazincbarcika – Kladno Volejbal (cseh) 2:3 (-18, -26, 25, 20, -13)

Kazincbarcika, 600 néző. V.: Vagni (olasz), Genitrini (angol).

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 3, Juhász 7, Szabó D. 16, Milev 8, Németh Sz. 20, Macko 9. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Árva 2, Blázsovics 6, Toronyai. Edző: Marek Kardos.

Kladno Volejbal: Habr 18, Zajicek 17, Vemic 21, Hysky 9, Wallisch 4, Sobotka 4. Csere: Monik (liberó), Blazek 1, Vostarek 1, Kolousek 3, Syrucek 5. Edző: Milan Fortunik.

Marek Kardos: – Nem működött a támadásunk, és megint kapkodtunk, hamar akartuk befejezni a labdameneteket. Egy ilyen csapat ellen, mint a Kladno, ez nagyon ki tud jönni.

Milan Fortunik: – Mindig jó érzés nyerni, annak ellenére, hogy két szett után továbbjutottunk. Tehermentesíteni tudtuk a rutinos játékosainkat a fiatalokkal, akik helytálltak.

Továbbjutott: a Kladno, 5–1-gyel, 6:3-as szettaránnyal.

