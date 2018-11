VRCK: Három helyett nulla lett a vége Kazincbarcikán

Az észak-borsodiak negyedik MEVZA-találkozójukon listavezetőként fogadták osztrák ellenfelüket (amely eddig még nem nyert meccset), és nagyon fontos lett volna a három pont begyűjtése. Tavaly, egy éve 3:2-re nyerték az egymás elleni csatájukat a barcikaiak, bár azóta nagyon kicserélődött a vendégek kerete. Egy hiányzója volt a hazai alakulatnak, az egyik center, Banai.

Vezetés, majd vesztés

1-4-gyel indul a mérkőzés, az első szett, ezért aztán máris szükség volt az időkérésre. Marek Kardos igyekezett megnyugtatni csapatát, Milev helyett jött Blázsovics a pályára. 1-6 után lett 5-7, jött közelebb a vendégekhez a Vegyész. Két peches labdát követően 5-10-re módosult az állás, egy remek sánc hozta a nyolcadik borsodi egységet (8-11). A Waldviertel szívósan küzdött, ám a VRCK is, majd Bornemann adott sáncot Blázsovicsnak, ez se volt csúnya. A piros mezes látogatók őrizték néhány pontos elő­nyüket (12-15), 13-17-nél újfent jött a Kardos-idő. Macko és Németh sáncolt egy egészsé­geset, ám csak nem akart átbillenni a játszma (16-20). Két VRCK-pont azonban osztrák időkérést eredményezett, de a Vegyész lendületben volt és egyenlített (21-21) Németh vezérletével. Hibáztak már a látogatók is (23-21), a pálya­választó a harmadik szettlabdát ,,megölve” szerzett vezetést.

A második felvonás elején már jobban koncentráltak Juhászék (3-2), Németh okos feladása után is hazai egység született. Sokadik out-ját ütötte a gyors röplabdát bemutatni akaró Waldviertel, de egálban haladtak a felek (8-8). Nagy barcikai mentés után megint hosszút ,,vágtak” az osztrákok (11-9), a következő magyar egységnél Smejkal trénernek kellett közbeavatkoznia. Egy rossz fogadást kihasználtak a vendégek (13-13), 13-14-nél Marek Kardost hallgathatta a társaság. Nem voltak meglógások (17-17, 19-19), úgy nézett ki, ismét a hajrában dől el a játszma sorsa. Juhász helyett Toronyai érkezett a nyitóhelyre, majd utána ment le. 20-22-nél persze kellett a hazai időkérés. Hiába, 21-24-nél egy osztrák blokk jelentett 1:1-et.

Nem jött a fordulat

A harmadik játszma első szakasza 5-1 volt, olajozottabban működött a Barcika játéka, 7-2-nél már időztek az osztrákok. Ez valamelyest hatott (9-6), aztán 12-7-re ellépett a Vegyész, 15-12-nél blokkot kaptak a hazaiak, muszáj volt beszélgetni a VRCK-nál. Hibáztak Mackóék, így teljesen elfogyott az öt pontos fór (15-15, 17-17). Megint kezdődött a ,,játék”, hogy ki lesz jobb a végén, és ki szerez vezetést a mérkőzésen. Fogadásban nem volt a legjobb formában a házigazda, 19-21, VRCK-szünetkérést láthattak a nézők. Ez nem használt, a Waldviertel fejezte be jobban a menetet (1:2).

3-5, 6-6, ezek voltak az állások a negyedik szett első részében, kellett volna egy fellángolás, az egyéni teljesítmények feljavulása a Barcikánál. Szabó D. próbálta felrázni a csapatot, kereste a megfelelő megoldásokat Marek Kardos is (9-11). A pontok az osztrákok oldalán jöttek (12-15), nem látszódott a fordulat a magyar bajnoki címvédőnél (13-17), bárki jött be, nem működött a VRCK játéka. 16-20-ról kellett volna hibátlanul védekezni és támadni, ami már nem jött össze, a látogatók öt meccslabdából a másodikat kihasználták. Három pont helyett egy egységet sem szerzett a VRCK, így a négyes döntőért továbbra is keményen küzdenie kell.

Vegyész RC Kazincbarcika – Union Raiffeisen Waldviertel (osztrák) 1:3 (23, -21, -22, -20)

Kazincbarcika, 700 néző. V.: Mokry, Porvaznik (szlovákok).

VRCK: Páez 1, Németh 15, Macko 4, Szabó 11, Milev 5, Juhász 7. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Blázsovics 7, Toronyai, Árva. Vezetőedző: Marek Kardos.

Waldviertel: Bartos 5, Bornemann 14, Clayton 1, Szarek 21, Boff 17, Siwczyk 6. Csere: Tille (liberó), Schober 6, Hahn. Vezetőedző: Zdenek Smejkal.

Marek Kardos: – Egy ilyen csapat ellen, mint a Waldviertel, úgy tűnik, nehezen találjuk a ritmust. Megérdemelten nyert ellenfelünk, mi kapkodtunk, gyorsan le akartuk zárni a labdameneteket. Számítottunk rá, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Sajnálom a vereséget, mert rengetegen voltak kint a meccsünkön.

Zdenek Smejkal: – Sokat készültünk erre a mérkőzésre, aminek meglett az eredménye. Tudtuk, hogy hová kell nyitni, hogyan kell blokkolni, helyezkedni a védekezésnél. Úgy érzem, megérdemelten nyertünk egy olyan csapat ellen, amely akár még a végelszámolásnál is ott lehet.

