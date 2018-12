VRCK: Fogást találnának rajtuk

Egy hete Csehországban, Kladnóban lépett pályára a kazincbarcikai férfi együttes, amely a CEV Kupában a 16 közé kerülésért küzd. A párharc első felvonását elveszítette az észak-borsodi együttes, mégpedig izgalmas mérkőzés keretében 3:1-re. A VRCK-tól előrébb rangsorolt csehek az első játszmát maratoni harc végén csak 34–32-re tudták hozni, éppen ezért az volt az első kérdésünk Marek Kardos, a „vegyészek” szlovák trénere felé: mit érzett, amikor ez a nyitó játszma így, ilyen körülmények között elúszott.

Bennragadtak egy-egyben

– A végjátékban 3 pontos előnyben voltunk, majd kaptunk egy ászt, ami elfogadható, benne van a pakliban – mondta a szakvezető. – Ezt követően két, ki nem kényszerített hibát vétettünk, ami akkor is igaz, hogy ha az egyik csupán millimétereken múlt. Persze, csalódott voltam én is, és a csapat is, viszont nagy pozitívum volt, hogy ezek után a második szettet meg tudtuk nyerni, amiben javarészt az segített, hogy a nyitásaink feljavultak. Azért a hazai bajnokik után kell egy kis idő felvenni azt a ritmust, amit egy ilyen komoly ellenfél produkál, ráadásul a Kladno – különösen otthon – elég nehéz rivális. A harmadik és a negyedik játszmában egy-egy állásban bennragadtunk, hibáztunk négyet-ötöt egymás után és a szettek végén ennyi is volt, maradt a különbség. Kis dolgoknak tűnhetnek, de ilyenen is múlik a siker.

Arra is kíváncsiak voltunk még, hogy fejben miként lehet jól kezelni egy olyan kiélezett helyzetet, mint ami az első menetben adódott.

– Ilyesfajta szituáció bármikor előállhat, bárkivel megtörténhet: például az orosz Kazany a klubvilágbajnokságon 14–9-ről kapott ki az ötödik szettben az olasz Lubetól 19–17-re – említette Marek Kardos. – Nyilván nyugodtnak kell ilyenkor is maradni, nem szabad pánikolni, és oda kell figyelni arra, hogy mi a taktika. Az hiba, ha időkérésnél megbeszéljük, hogy kinek kell adni a labdát, de nem az történik.

Meglepte a védekezés

Az első találkozó előtt Marek Kardos úgy nyilatkozott, nagyon jól ismeri a cseheket, az edzőjüket, felkészült belőlük. De vajon azt kapta a Kladnótól, amit várt?

– Tulajdonképpen igen – tette hozzá a VRCK trénere. – Előtte nyertek a Liberec otthonában, ami azért nagy fegyvertény volt nekik, vagyis: jó formában érkeztek az ellenünk zajló párharcba, de még tudnak a mutatottól is jobban röplabdázni. A meccs után beszélgettem Milan Fortunikkal, az edzőjükkel, aki azt mondta, meglepte, hogy milyen jól védekeztünk, erre nem számítottak, még a sok videózás ellenére sem. A fonalat mi veszítjük el, jobbára a 8 és a 16 pont közötti periódusban, nem koncentrálunk úgy, ahogyan kellene, alábbhagy a figyelem. A végén mindig jövünk, küzdünk, de ha van egy olyan rész, ahol kiesik a figyelem, akkor nehezebb már visszajönni.

A továbbjutáshoz 3:0-ra, vagy 3:1-re kellene nyernie ma a VRCK-nak, és akkor még jönne az úgynevezett arany szett. Ennek fényében vajon milyen taktikát dolgoz ki a vezetőedző?

– A Kladno biztos, hogy nem fog taktikát váltani, hiszen amit csináltak, az bejött a Liberec és ellenünk is – elmélkedett Marek Kardos. – Nekünk kell valahogy fogást találni rajtuk, ezen dolgoztunk. Az világos, hogy keményen kell szerválnunk, hogy 3-4 méterre menjenek ki a bejátszásaik, ahonnan csak a szélek támadhatóak, amikre könnyebb felkészülni. Ezen kívül sok múlik majd a mi fogadásunkon is. Kicsit nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis centerposzton nincs igazán mód a változtatásra, ugyanis jelenleg csak két egészséges centerünk van, Banai Máté még nem bevethető.

Rosszul tud esni

A PAOK Szaloniki elleni Bajnokok Ligája párharchoz képest annyiban más a szituáció, hogy a komoly előírások miatt a görögöket Nyíregyházán fogadta a VRCK, ám a CEV Kupára hazatérhettek a Don Bosco Sportközpontba. Ez jelenthet pár pontot, százalékot pluszban? – kérdeztük.

– Nem tudom, miért, de valami miatt jobban játszunk idegenben, mint hazai pályán, remélem, most megmutatjuk a közönségünknek, hogy mi is van bennünk. A Kladnónak jelenthet hátrányt, ha 800-900 ember nagy hangzavart teremt, és rosszul tud esni egy buta hiba után a lelátóról jövő hangos reakció. De nekünk nem erre kell figyelni, hanem maximálisan a játékra, ha szeretnénk elérni az arany szettet – hangsúlyozta Marek Kardos.

