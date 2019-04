VRCK: Egyenlítettek a fővárosiak

„Itthon vagyunk, győzni fogunk” – biztatták a fiúkat a barcikai drukkerek, akik a hangpárbajt biztosan nyerték már a kezdés előtt. Juhász-ponttal indított a Vegyész, de ugyanő nyitást is rontott, ám Páez bravúrpontja után Milev remek nyitása és a jól összeállt sánc révén már 4 ponttal vezettek a vendégek (2–6). Időt is kért Jókay mester, közelítettek a zöldek, de ismét kézbe vette az irányítást a Vegyész (8–11). Kovács Z. bombaszervái és játékvezetői hibák után vette át a vezetést a hazai gárda (13–12), időt kértek a barcikaiak. Páez remekelt ismét, jött az egyenlítés, majd hol itt, hol ott estek pontok (18–18). Toronyai jött a nyitóhelyre, máris kettő volt a fór (20–22), újabb időt kért Jókay Zoltán. Két vendégfigyelmetlenséget követően ismét egyenlő volt, amikor Marek Kardos is kikérte újabb idejét. A játékvezetők is tettek arról, hogy végül a Pénzügyőr hozta az első szettet.

Hitét vesztette

Váltott pontokat hozott a második játékrész eleje, amikor elhúzhattak volna a vendégek, Szabó D. nyitást rontott, míg az ellenfélnél Kiss jól ütötte át a sáncot (8–8). Elég volt egy hiba, máris a hazaiak kerültek előnybe. Időkéréssel igyekezett nyugtatni csapatát Marek Kardos, ami után Szabó D. ejtése célba is ért (11–12). Újabb Szabó D. ütés éltette a reményt, ami össze is jött az egyenlítés erejéig, viszont több rontás után három ponttal mentek a házigazdák (19–16). Újabb Kardos-idő következett, Toronyai a hálóba nyitott, s ezután mintha hitét vesztette volna a vendéggárda, elhúztak a hazaiak. 22–20-nél kért időt Jókay, aztán egyenlített a VRCK, de a pesti mester újabb szünete után már nem volt mit tenni a Vegyésznek.

Kovács Z. bombaformában

Vegyész egységek után Kovács Z. bombázott, de Szabó D. is megmutatta, tud hasonlót (1–3). A barcikai előnyt követően átvette az irányítást a PSE, de ekkor még a Vegyésznek sikerült egalizálni (6–6). Később egyre többet rontottak a kék-sárgák, mesterük közbe is avatkozott rendezni a sorokat (10–7). Rása után Kovács Z. bombaformában ütött, négy pontra növelve az előnyt (12–8). ,,Harcoljatok!” – hangzott a biztatás a barcikai drukkerhadtól, de sajnos ez sem segített, hibát hibára halmoztak a borsodiak, és a szlovák szakvezető időkérése sem segített (15–10). Extázisban játszott a Pénzügyőr, szinte minden bejött nekik (19–12). A Barcika rontott nyitásokat, és 21–14 után már nem volt kérdés, ki nyeri ezt a mérkőzést.

ÉM-TZ

Jegyzőkönyv

LV Sport Pénzügyőr SE–Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (23, 23, 16)

Budapest, 350 néző. V.: Mezőffy, Bátkai-Katona.

Pénzügyőr: Vitiuk 6, Rása 11, Magyar, Kovács Z. 27, Flachner 7, Kiss D. 3. Csere: Bán (liberó). Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Vegyész: Páez 2, Juhász 4, Szabó D. 15, Milev 7, Németh Sz. 6, Macko 4. Csere: Vitko (liberó), Blázsovics, Toronyai, Gebhardt N. Vezetőedző: Marek Kardos.

Jókay Zoltán: – Úgy éreztem, itthon nagyobb töltéssel tudunk játszani, amihez a közönségünk is hozzátett, s megmutathattuk erősségeinket. Bejött a számításom, remekül játszott a csapat, készülünk a következő mérkőzésre.

Marek Kardos: – Szerva nélkül nehéz ezt a játékot játszani. Hét nyitást rontottunk az első játékrészben, és ez rányomta a bélyegét szinte az egész meccsre. A folytatásban is nagyon rossz volt mind a nyitás, mind a fogadás, és ez mindent eldöntött.

Az egyik fél két sikeréig tartó párharc állása: 1–1.

