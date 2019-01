VRCK: Bízik a magabiztos kezdésben

Szinte egy teljesen új bajnokság kezdődik a legjobb hat magyar férfi röplabdacsapat számára. Az őszi, kétcsoportos alapszakasz után immár az Extraligában folytatja szereplését a Vegyész RC Kazincbarcika, a Fino Kaposvár, a HÉP Kecskeméti RC, az LV Sport Pénzügyőr, a MAFC-BME, Debreceni EAC hatos. Az első fordulóban szombaton 18 órától Debrecenben szerepel a bajnoki címvédő barcikai alakulat.

Tanulhattak a fiatalok

– Habár a keret fele nem állt a rendelkezésemre a válogatott mérkőzések miatt, nem tétlenkedtünk, és az itthon maradtakkal becsülettel készültünk – mondta Marek Kardos vezetőedző. – Ez idő alatt a juniorcsapattal edzettünk együtt, ami mindenkinek jól jött: mi láthattuk a fiatalokat munka közben, ők pedig a felnőttektől tanulhattak. A kondi mellett sok labdás foglalkozásunk is volt, és amit láttam az itthon maradt játékosoktól, azzal maximálisan elégedett vagyok. Kiválóan dolgoztak, lendületesek voltak, becsülettel elvégeztek minden feladatot. Ők készen állnak a rajtra, míg a válogatott tagjai még nincsenek százszázalékos állapotban. Szerencsére a Debrecen ellen kezdünk, nem kell messzire utazni, és a papírforma alapján az Extraligában ez az egyik legkönnyebb meccsünk. Ellenfelünk azonban jó erőkből áll, több játékost jól ismerünk, szóval koncentrálni kell az elejétől a végéig. Hosszú, kemény sorozat áll előttünk, reméljük sikerül magabiztosan kezdenünk.

Gratuláltak a társak

Vlado Milev, a VRCK macedón játékosa az alábbiakat nyilatkozta:

– A macedón-magyar Eb-selejtező után érthetően nagy volt az öröm a válogatottnál, hiszen Macedónia korábban még soha nem járt férfi röplabda Eb-n. A találkozó után nem tartottunk nagy ünneplést, hiszen másnap mindenki utazott vissza klubcsapatához, ahogy én is. Természetesen egy vacsorán azért részt vettünk. Nagy az érdeklődés hazánkban, aminek nagyon örülünk, és a kazincbarcikai csapattársaimtól is megkaptam a dicséretet, többen már a kinti meccs után gratuláltak. Nagy dolog ez egy sportolónak, azt hiszem, hogy ezt nem is kell taglalnom. Mint ahogy azt sem, hogy a sűrű program ellenére én már készen állok a folytatásra. Néhány nap pihenőt kaptam Marek Kardos vezetőedzőtől, de már fizikálisan és mentálisan is rendben vagyok. Én választottam ezt az életet, nem nyavalygok, végzem a dolgom, profi sportoló vagyok. Felkészültünk a Debrecenből, ellenfelünk az alapszakaszban ért el jó eredményeket, ami arra enged minket következtetni, hogy egyáltalán nem lehet őket félvállról venni.

Sűrű napok

Szombat után, vasárnap lesz egy átmozgató edzése a csapatnak, de január 21-én, hétfőn este már a Pénzügyőr vendége lesz a VRCK a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén, 20.00-tól. Aztán megint csak két nap telik el, és már a szlovén Calcit Kamnik következik a sorban, idegenben, szintén 20.00-tól, a Közép-európai Kupában (MEVZA). Január 26-án, szombaton 18 órától ismét MEVZA-meccs lesz, ezúttal a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban, méghozzá a címvédő Posojilnica Aich/Dobbal szemben.

