VRCK: Az ukránok ellen tisztul a kép

A magyar férfi röplabda-válogatott ma este újabb Európa-bajnoki selejtezőt játszik, az F-csoport 3. fordulójában Ukrajna vendégei lesznek, Zaporozhye városában, 18.00-tól. Nemzeti együttesünk keretében a Vegyész RC Kazincbarcika két játékosa is helyet kapott, Németh Szabolcs és Gebhardt Norbert személyében. Két barcikai röpis pedig sérülés miatt maradt ki a válogatottból, Szabó D. a felkészülés elejétől hiányzott, míg Blázsovics a kerettel kezdte el a közös munkát, de vállsérülése miatt kivált, és jelenleg már klubjával készül az évadra.

A magyar válogatott eddig két meccset játszott, a VRCK játékosával, Vlado Milevvel felálló Macedóniától idehaza 3:2-re kikapott, Svájc vendégeként pedig 3:2-re nyert.

– A Macedónia elleni mérkőzésen látszott, hogy nem tudtunk felkészülési mérkőzéseket játszani, annyit, amennyire szükségünk lett volna – mondta a két Eb-selejtezőn egyaránt kezdőként szóhoz jutó Németh Szabolcs. – Az első két szettet el is veszítettük, de a harmadik játszmától kezdve már összeálltunk támadásban, jobb volt az összhang a pályán a játékosok között. Függetlenül attól, hogyan dőlt el a mérkőzés, végre sikerült harcolnunk, küzdenünk egymásért, és a szemünk előtt csak az lebegett, hogy a következő mérkőzést megnyerjük. Ráléptünk egy útra, tudjuk, hogy miben kell javulnunk, a Svájc elleni meccsen nyertünk, de visszaigazolást kaptunk a hiányosságainkról.

Mi az amiben?

A szélső ütőt arról is kérdeztük, hogy mi az, amin javítani kellene, és mi az, amiben jól állnak.

– A feladó-ütő közötti össz­hangon kell javítanunk, és jobban meg kell becsülnünk a nyitásainkat is – jelentette ki a barcikai röplabdázó. – Túl sok pontot ajándékoztunk Macedóniának és Svájcnak is a rossz nyitásaink miatt. Ami a támadásokat illeti, amennyiben meglesz az összhang, úgy az önbizalom is nőni fog. A fogadásunk rendben van, főleg az azt követő játékelemeken kell dolgoznunk. Az jó, hogy egységesek vagyunk, tudunk küzdeni egymásért, amit bizonyítottunk Svájcban, mert hat-nyolc pontos hátrányokból is képesek voltunk felállni.

Az Eb-selejtezők során ma és szombaton (utóbbit hazai környezetben) a csoportban jelenleg az első helyen álló Ukrajna ellen meccselnek a magyarok. Mint ismert, a csoportgyőztes Eb-döntős lett és a hét kvartett 5 legjobb másodikja is. És, hogy mik az ezzel kapcsolatos esélyek?

– Láthattuk, hogy Svájc is képes jó röplabdát játszani, míg Macedónia, Ukrajna és Magyarország nagyjából egy szinten vannak – felelte Németh Szabolcs. – Macedónia ereje az összeszokottságban rejlik, de egyemberes csapatról van szó, a játékukat az átlójukra hegyezik ki. Az ukránok és mi is inkább a csapategységben bízhatunk, hiszen nem vagyunk egy összeszokott társaság, de jól kiegészítjük egymást, és tudunk is egymásért harcolni. Lassan a féltávnál vagyunk, az ukránok elleni meccset követően még tisztább képet fogunk kapni az erőviszonyokról, de úgy érzem, méltó ellenfelei vagyunk az ukránoknak és a macedónoknak is. Remélem, hogy ki fog jönni nekünk is a lépés, ennek érdekében dolgozunk.

ÉM-BCS

Férfi Eb-selejtezők

A magyar férfi röplabda-válogatott eddigi Európa-bajnoki selejtezői mérkőzései

1. forduló, augusztus 15.

Magyarország – Macedónia 2:3 (-23, -23, 23, 23, -14)

Budapest, 800 néző. V.: Mateizer (román), Ivkovic (horvát).

Magyarország: Nagy J., Gergye, Pádár, Szabó A., Keen, Németh Sz. Csere: Deák (liberó), Kaszap, Baróti, Bozóki. Szövetségi kapitány: Bogdan Tanase.

Macedónia: Milev, Andonov, N. Gjorgijev, Ljaftov, Madjunkov, G. Gjorgijev. Csere: Angelovski (liberó), Mihailov, Nakov, Despotovski. Szövetségi kapitány: Nikola Matijasevic.

2. forduló, augusztus 18.

Svájc – Magyarország 2:3 (-23, 21, -19, 23, -13)

Schönenwerd, 1000 néző. V: Juracek (szlovák), Harizanov (bolgár).

Svájc: Zeller, Brandli, Roos, Ulrich, Ehrat, Harksen. Csere: Fischer (liberó), Müller, Giger, Maag. Szövetségi kapitány: Mario Motta.

Magyarország: Keen, Németh Sz., Nagy J., Pádár, Gergye, Szabó A. Csere: Deák (liberó), Baróti, Dávid Cs., Bozóki. Szövetségi kapitány: Bogdan Tanase.

Az F-csoport állása

1. Ukrajna 2 1 – 1 – – – 6:2 5

2. Magyarország 2 1 – – 1 – – 5:5 3

3. Macedónia 2 1 – – 1 – – 5:5 3

4. Svájc 2 – – – 1 – 1 2:6 1

