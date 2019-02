VRCK: A siker jót tenne az önbizalmuknak

Hónapokkal ezelőtt még teljesen másként tervezték ezt a hétvégét a Vegyész RC Kazincbarcika NB I-es férfi röplabdacsapatánál. Az észak-borsodiaknál – érthető módon – az volt a cél, hogy a Magyar Kupában (és persze majd a bajnokságban is) védjék meg tavaly megszerzett első helyüket. A kék-sárgák az előbbi sorozatban, előbb a nyolcaddöntőben kiverték a SZESE Győr együttesét (3:0, 3:0), majd a negyeddöntőben a MAFC-BME alakulatán jutottak túl (3:0, 3:0). Az elődöntőben aztán vaskos meglepetés született, ugyanis Némethék először idegenben 3:1-re, majd hazai környezetben 3:2-re maradtak alul az LV Sport Pénzügyőr csapatával szemben.

A másik ágon a kaposváriak sem tudták beverekedni magukat az érdi fináléba (a kecskemétiek győzték le őket), így a két ,,top”, ugyanakkor csalódott gárda szombaton 12.30-tól a bronzéremért száll harcba.

– Csak a győzelem a célunk, egy jó mérkőzésen – kezdte nyilatkozatát Marek Kardos, a VRCK szlovák szakvezetője. – Ehhez az kell, hogy annyira élvezzük a játékot, mint az edzéseken. Az, hogy mi van mögöttünk, nem számít, az a múlt, megtörtént. Igen, tanulni kell a múltból, de azt megváltoztatni nem lehet, a jövőt viszont sikeresebbé lehet tenni. És nekünk azzá is kell tennünk, ez a célunk. A Kaposvár ellen fontos lesz, hogy kivegyük a játékból Nagy Pétert, persze rajta kívül is vannak olyan játékosai a Finónak, akik képesek kihúzni csapatukat egy rosszabb periódusból. Mi egy felé evezünk, egy a célunk, méghozzá az, hogy a bronzérmet hazahozzuk Kazincbarcikára.

Az elmondottakhoz Szabó Dávid, a VRCK csapatkapitánya az alábbiakat fűzte hozzá:

– A mi részünkről nagyon fontos lesz a jó nyitás, hiszen ha nyomás alatt tudjuk tartani az ellenfelet, akkor sokkal könnyebb dolgunk van – közölte. – Rossz fogadásból nehezebb labdákat tud adni a feladó, az ütőnek sincs már könnyű dolga. Jó hangulatú edzéseink voltak a héten, mi több, pontosságban és erőben is sokat léptünk előre. Nem lehet más célunk, mint a mérkőzés megnyerése, már csak azért is, mert ez az önbizalmunknak sokat jelentene. Nyerni kell, hogy újra magabiztosak legyünk, és ha megvan a bronz, nagyobb önbizalommal léphetünk pályára a bajnokságban is. Bízom benne, hogy sikerül egy olyan jó szériát elindítanunk, mint az ősszel tettük.

A csapat pénteken edzett egy órát, majd az ebéd után, 15 órakor indult útnak, a társaság az estét Százhalombattán töltötte. A gárda szombaton 11 órára érkezik az Érd Arénába. A klub úgy számol, hogy a helyszínen mintegy 50-60 szurkoló buzdítja majd őket a nagy rivális Fino Kaposvár ellen.

