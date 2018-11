VRCK: A legjobb négy közé jutott a címvédő

A csata első felvonását idegenben 3:0-ra nyerte a barcikai együttes, így fél lábbal már az elődöntőben érezhette magát a keddi, MAFC-BME elleni hazai visszavágó előtt.

Elléptek 6–6-tól

A nyitó szett első pontjait a vendégek szerezték (0–3), majd nem sokkal később Kun a szélen nagyot vágott, nem tudták fogni a labdát a hazaiak (2–5). Aztán ő is, és Páez is – egymással szemben, a háló két oldalán – úgy ért földet, hogy félő volt, sérülés lesz belőle, szerencsére nem lett. Fővárosi hosszú ütés után lett 6–6 az állás, Németh Sz. és Juhász jól blokkolt, s már kettő ponttal vezetett a VRCK (8–6), miközben Macko nyitogatott jól. Szabó D. is belelendült (10–6), azonnal időt kért Schildkraut edző. Maradt a szervahelyen a szlovák légiós, aki az egyik pontban mellel is szerepet játszott, onnan pattant ugyanis vissza a játékszer. Sáncban nem hozott megfelelőt a MAFC, ez is belejátszott a 14–8-as borsodi vezetésbe. Volt egy kis meg nem értés a Vegyésznél, ami ajándék egységet jelentett az egyetemistáknak. Kun megint határozottan bombázott (16–12), de Németh Sz. is. A húszat 20–13-nál érte el a két alakulat, s jött a második budapesti időzés. Juhászék kézben tartották a játszmát, bajok voltak a fogadással is ekkor a MAFC-nál, alig 20 perc alatt előnybe került a VRCK (25–14).

Toronyai érkezett feladóban a második szettre, illetve Szabó D.-t Gebhardt N. váltotta. 2–5 volt az állás ezen menet kezdetén, nagy akarattal, felszabadultan röplabdázott a MAFC. Több hiba volt a hazai oldalon, így 3–7-nél közbe kellett avatkoznia Marek Kardosnak. Kun továbbra is formában volt, de azért szervát rontott (5–9). A kezekről is jobbára úgy pattant a labda, hogy az a vendégeknek volt jó (6–12), kellett volna a felzárkózás a VRCK-tól.

Jót röplabdáztak

Összekapták magukat Gebhardt N.-ék (12–14), de az egyenlítés hosszú ütések miatt nem sikerült (13–17) – újabb barcikai idő következett. Kommunikációs és fogadó hiba miatt nem közeledett a Vegyész (16–20), de aztán jött fel a házigazda, tapsot érdemelt egy Macko-Gebhardt N. blokk (20–21, MAFC-idő). 22–22-től jöttek az izgalmak, 23–22-nél újra a piros-feketék trénere nyomott gombot, de az első szettlabdát hozta a VRCK (25–23).

A harmadik játszmára a macedón légiós, Milev is lehetőséget kapott a hazaiaknál, a vezetés ismét a MAFC-nál volt (1–3). Gebhardt N. és Macko megint összeállt egy kettes blokkra, Milev pedig szemfüles volt (4–4). A felek jót röplabdáztak, annak ellenére, hogy a lényeg már eldőlt (8–6), ami tetszett a közönségnek. Nem adott ingyen pontokat a fővárosi gárda (12–12, 14–14) a Páezt, Szabó D.-t és Németh Sz.-t pihentető Vegyésznek. Milev volt középen, a vonal mögül a ,,levegő ura” (18–15), menetrendszerűen jött a MAFC-idő. Eke a háló alá nyitott, ami ritka, Juhász meg ászértékűen (21–16). A játszmát a Vegyész kontrollálta, és 25–19-re hozta ezt a felvonást. A címvédő ellenfele az elődöntőben a DEAC – Pénzügyőr párharc továbbjutója lesz.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – MAFC-BME 3:0 (14, 23, 20)

Kazincbarcika, 250 néző. V.: Mezei, Gyulai.

VRCK: Páez 1, Juhász 7, Blázsovics 4, Szabó D. 5, Németh Sz. 8, Macko 6. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Toronyai 3, Gebhardt N. 11, Milev 6. Edző: Marek Kardos.

MAFC: Török P. 2, Eke 5, Kun 14, Tar 11, Szabó B. 4, Németh F. 5. Csere: Bene (liberó), Bakóczy. Vezetőedző: Schildkraut Krisztián.

Marek Kardos: – Két rendszert próbáltunk ki a mai mérkőzésen, és akik ebben szerepet kaptak, azok többé-kevésbé megvalósították a feladatot. Sok ki nem kényszerített hibát vétettünk, de a védekezésünk az rendben volt.

Schildkraut Krisztián: – A második szettet meg kellett volna nyernünk, sokkal jobban kell koncentrálnunk fogadásban, és nem szabad sok pontot kapnunk.

Továbbjutott: a VRCK, kettős győzelemmel, 6:0-s szettaránnyal.

