VRCK: A Közép-európai Kupára is neveztek

Még tart a nyári szünet a Vegyész RC Kazincbarcika NB I-es férfi röplabdacsapatánál, de a jövő évi keret tagjai közül sokan már munkába álltak.

Később csatlakozik

A magyar válogatott már július 9-én megkezdte a felkészülést az Európa-bajnoki selejtezőkre, a 14 fős keretnek három barcikai játékos is tagja, Gebhardt Norbert, Blázsovics Péter és az újonnan szerződtetett Németh Szabolcs, a sokszoros magyar válogatott szélső ütő, aki 11 évnyi légióskodás után tért haza. Nemzeti együttesünk augusztus 15-én Macedónia ellen kezdi meg Eb-­meccseinek sorát, és az ellenfél csapatában egy kazincbarcikai játékos is szerepel majd, Vlado Milev személyében. A VRCK rutinos ütője hazája válogatottjának programja miatt csak később csatlakozik a barcikai kerethez. Szintén nem érkezik meg az első közös Vegyész-tréningre a venezuelai Carlos Páez, aki júniustól hazája bajnokságában szerepel, az ő barcikai „landolása” augusztus közepén várható.

Mészárosról (is)

A VRCK 2018/19-es keretének tagjai közül ettől a héttől már mindenkinek van szakmai programja, ugyanis a barcikaiak új szakvezetője, a szlovák Marek Kardos minden játékoshoz eljuttatott egy egyéni felkészülési tervet, amelyet az első közös találkozás előtti héten kell végrehajtaniuk.

– Az első közös tréningre augusztus 6-án kerül sor Kazincbarcikán – válaszolta érdeklődésünkre Tóth Milán, a Vegyész RC Kazincbarcika csapatmenedzsere, aki arra a kérdésre, hogy mikor derül ki, hogy pontosan kik alkotják a jövő évi keretet, így felelt:

– Az ezzel kapcsolatos bejelentések ezen a héten sűrűsödhetnek, azok után, hogy a játékosok visszatérnek a klubhoz. A tavalyi keretből szinte mindenkivel van szóbeli megállapodásunk, amit azért nem hoztunk nyilvánosságra, mert ezzel szeretnénk megvárni a szerződések aláírását. De egy játékos jövőjéről már most be tudok számolni: a magyar mezőny egyik legjobb röplabdázója, a sokszoros válogatott Mészáros Dömötör nem nálunk játszik a következő évadban. A kitűnő, rutinos játékosnak köszönettel tartozunk a tavalyi évadban mutatott teljesítményéért, kvalitását a Magyar Kupa döntőjében és a bajnoki döntőben is klubunk javára kamatoztatta. A mostani szezon előtt azonban történt egy fontos változás, Marek Kardos lett a csapat vezetőedzője, akinek a keret kialakításában döntő szerepe van. A szlovák szakember a klubvezetéssel együtt azt fogalmazta meg néhány hete, hogy olyan csapatot szeretne Barcikán, amelyben a fiataloknak nagy szerep juthat, és a Marek Kardos által összeállított keretben nem csak a kora, az erős karaktere miatt sem szerepel Mészáros Dömötör neve, ugyanis nemcsak a fiatalokra akarjuk helyezni a hangsúlyt, hanem a csapatra, mint kollektívára.

Berecz Csaba

Négy front, a másik nemzetközi

A Vegyész RC Kazincbarcika együttese a 2018/19-es évadban négy fronton szerepel majd, idehaza a nemzeti bajnokság mellett a honi kupasorozatban, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligája mellett a Közép-európai Ligáról a mostan idény előtt Közép-európai Kupára átkeresztelt sorozatban, amelyben tavaly is játszott. Ez utóbbi küzdelmekre, a mostani évad előtt hat csapat adta le nevezését, közülük négy BL-induló. Benevezett a szlovén ACH Volley Ljubljana, amely a KEK mezőnyéből egyedüli együttesként főtáblás a legrangosabb európai kupasorozatban. Rajtuk kívül a horvát HAOK Mladost Zagreb és az osztrák SK Posojilnica Aich/Dob indul még a VRCK-n mellett a Bajnokok Ligájában is. A további két Közép-európai Kupa résztvevő a szlovén Calcit Volley Kamnik és az osztrák SG Union Raiffeisen Waldviertel gárdái lesznek.

– Az idén szűkebb a mezőny, a hírek szerint a szlovák csapatok mellett más országok együttesei is anyagi okok miatt nem vállalták a szereplést – tudtuk meg Tóth Milántól. – Ezért, a csapatok létszámához igazítva, új lebonyolítási rendje lehet ennek a kupának. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések már zajlanak, és hétfőn Bécsben is volt egy találkozó ebben a témában. A tervek jelen állása szerint nem torna jellegű lesz a sorozat, hanem az évad során, öt kijelölt héten, szerda és szombat ritmusban játszanák le a csapatok a mérkőzéseket. Ennek keretében, mi, az októberi első fordulóban a zágrábi csapat vendégei leszünk, és rá három napra a szlovén Kamnikot fogadjuk. A kupa a tervek szerint februárig tart, és ennek során minden csapatra 10 meccs vár, hiszen mindenki játszik mindenkivel, egyszer otthon, és egyszer idegenben.

NB I-ből Extraliga (is)

Változások lesznek a magyar élvonalbeli férfi-röplabdabajnokságban is. A 2018/19-es évad október első hétvégéjén indul, és három részből fog állni: az NB I alapszakaszból, az Extraliga alapszakaszból, illetve egyes csapatoknak az NB I alapszakasz II-ből. Ugyanis a 12 csapatos élvonal mezőnyét kettéosztották, az A csoportba került a Vegyész RCK a Pénzügyőrrel, a MAFC-cal, a MÁV Előre SC Székesfehérvárral, a Pécsi TE-PEAC-cal és a SZESE Győrrel (a B-csoportba a Kaposvár, a Kecskemét, a Dunaferr, a Szolnok, a Sümeg és a Debrecen került). A csapatok az NB I alapszakasz első körében oda-visszavágót játszanak egymással, 10 fordulóban, és az ennek során elért eredmények alapján vagy az Extra Ligában, vagy az NB I-ben folytatják szereplésüket. Előbbibe a csoportok első három helyezettjei, utóbbiba a 4-6. helyezettek csatlakoznak. A folytatásban, az Extraligában és az NB I alapszakasz II-ben ismét oda-visszavágós rendszerben találkoznak a felek, 10 fordulóban, ezt követően indul csak a rájátszás. Az Extraliga első két helyezettje automatikusan bejut a bajnokság elődöntőjébe, míg a 3. a 6., a 4. az 5. helyezettel játszik a négy közé kerülésért (két nyert meccsig). Az NB I első két helyezettje az Extraliga utolsó két helyezettje ellen játszik, míg az NB I utolsó pozíciójában végzett csapata kiesik az élvonalból, míg a 11. helyezett osztályozót játszik az NB II második legjobb csapata ellen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA