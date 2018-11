VRCK: A kevesebb percesek is simán hozták az ebédidős meccset

A férfi röplabda NB I A-csoportjának 6. fordulója keretében vasárnap kora délután rendezték a Vegyész RC Kazincbarcika – Pécsi TE-PEAC találkozót. A szokatlan, 13.00-s start annak volt köszönhető, hogy a barcikai csapat korábban azt kérte a pécsiektől, hogy a két együttes ottani bajnokiját ne a versenynaptárban eredetileg megjelölt időpontban játsszák le Pécsett, hanem október 1-jén, hogy a VRCK, útban hazafelé Zágrábból, a Közép-Európa Kupa találkozóról, megspóroljon egy kis utazást. Akkor ebbe a baranyaiak beleegyeztek, de cserébe azt kérték, hogy a barcikai összecsapás a vasárnap lejátszott időpontban kezdődjön, hogy vasárnap ,,emberi időben” hazaérjenek.

Húsz perc alatt

A Pécsi TE-PEAC igazán korai hazaindulását az segíthette volna elő, ha a barcikaiak szakvezetője, Marek Kardos a legerősebb csapatát küldi pályára ellenük. Nem így történt, a vezetőedző ezúttal azoknak adott kezdőként játéklehetőséget, akik az elmúlt időszakban kevesebb időt töltöttek a pályán. Ez alól csak Macko volt kivétel. A VRCK az első szett elején ebben a felállásban még nem tudott lépéselőnyre szert tenni, előfordultak hibák, majd amikor három egységgel meglépni látszottak (9-6), a pécsi csapat időt kért. De ennek nem volt nagy hatása (15-10), az ebben a felállásban is jóval erősebb barcikai gárda irányította a bajnokit, és az első játékrész 20 perc alatt, Dolgosnak egy rossz nyitásával ért véget (25-16).

A meccsre az összesen 8 játékossal érkezett vendég gárda már a nyitó játékrészben bevetett mindenkit, a kék mezesek viszont a második szett elején is megmaradtak a kezdőjüknél. A lendületben lévő VRCK koncentráltabban játszott, mint az előző szett elején, és jött is a pécsi időkérés, abban a reményben, hogy hátha fékező hatású lesz (7-2). De nem lett (14-6), ritka esemény volt, amikor a vendégek közül valaki olyan megoldást mutatott be, amely kvalitást hozott (21-11). Ez a játékrész még nagyobb különbséget hozott, és Gebhardt N. bombájával ért véget (25-14). A harmadik menetben a kezdetek után (4-1) volt egy kis megtorpanás hazai részről (7-6, 9-8, 10-9). Aztán a hálónál, centerhelyen jött egy-két villanás, ám a VRCK sáncmunkája nem volt az igazi, de amikor ez változóban volt, a vendégek pauzáért folyamodtak (16-11). A belelkesedett pécsiek a szünet után tapadtak, és dicséretükre legyen mondva, ebben a szettben kerültek a legközelebb a barcikaiakhoz (25-21).

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – Pécsi TE-PEAC 3:0 (16, 14, 21)

Kazincbarcika, 200 néző. V.: Vígh, Pőcze.

Vegyész RC Kazincbarcika: Toronyai, Juhász P., Blázsovics, Macko, Árva, Gebhardt N. Csere: Dudás (liberó). Vezetőedző: Marek Kardos.

Pécsi TE-PEAC: Soós, Dolgos, Demeter A., Örkényi, Merkel, Várhalmi. Csere: Kaszás (liberó), Baji. Vezetőedző: Storcz Tamás.

Marek Kardos: – A célkitűzést többé-kevésbé sikerült megvalósítani, lehetett volna simább is ez a mérkőzés, majd az öltözőben elemezzük, hogy miért nem lett az.

Storcz Tamás: – Az első és második játszmában sokat hibáztunk, picit gyámoltalanok voltunk. Amikor sikerült csökkenteni a hibáink számát, akkor egészen jó szinten tudtuk hozni a játékunkat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA