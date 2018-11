Volt kapitány irányítja az utánpótlást Ózdon

Néhány nappal ezelőtt Várhidi Pétert nevezték ki az Ózdi Football Club utánpótlás szakágvezetőjévé. A szakember 2006 és 2008 között a felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott.

Átadni a tapasztalatot

– Régi vesszőparipám, hogy az utánpótlásunk minden fejlesztés ellenére sem úgy működik, mint kellene – szögezte le kérdésünkre Várhidi Péter. – Egyének helyett tizenéves korban is csapatban gondolkodnak az edzők, amit hatalmas hibának tartok. Nem véletlen, hogy kevés tehetség kerül ki tőlünk komoly, nemzetközi szinten is jegyzett csapatokba. Most már – a koromból adódóan – teljes mellszélességgel az utánpótlás felé fordulhatok, igyekszem a bennem megragadt rengeteg tapasztalatot átadni az edző kollégáknak.

Várhidi Péter hozzátette: az Ózdi Football Club egy fejlődőképes egyesület, amely sok lehetőséget tartogat a fiatalok számára. A jövőben napi szinten tartja majd a kapcsolatot az utánpótlás edzőkkel.

Két irány

– Nagyon szeretném, hogy ebből a közös munkából a klub élvezne előnyöket – folytatta az Ózdi FC utánpótlás szakágvezetője. – Ezt kétféleképpen érhetjük el. Egyrészt úgy, hogy tehetséges játékosokat nevelünk, akiket a különböző akadémiák felé értékesíteni tudunk. Másfelől az is fontos feladat, hogy hosszútávon a felnőtt csapat számára jó labdarúgókat adjunk. Igaz, ez nem hozzám tartozik, de bízom benne, hogy rövidesen már NB-s szintről beszélhetünk a kirakatcsapat kapcsán. Azért is mondtam, hogy Ózdon van lehetőség, mert a tervezett fejlesztésre megvan a szükséges terület. Gál László elnök urat régóta ismerem. Tudom, hogy mennyire agilis, amit a fejébe vesz, azt tűzön-vízen keresztülviszi. Nagy tervei vannak, amit minden szinten érdemes támogatni. Jelenleg is vannak ügyes gyerekek a klubnál, de folyamatosan duzzasztani kell a létszámot. Lényeges, hogy minden korosztálynál a klubérdek játssza a főszerepet, ne csupán egy adott korosztály sikerét tartsák szem előtt a felkészítők.

Várhidi Péter televíziós kommentátorként is dolgozik az egyik országos sportcsatornánál, a két feladatot igyekszik napi szinten összehangolni.

