Volt, aki nem találta a vonatát

Bár hétfőtől komoly változásokra kell számítaniuk a Budapest–Miskolc között vonattal utazóknak, de tegnap, amikor kilátogattunk a Tiszai pályaudvarra, nem találkoztunk elégedetlenkedő utasokkal. Pedig Aszód és Pécel között vágányzár lépett életbe, ami még tíz hónapig tart. Emiatt az érintett szakaszon vonatpótló buszokra kell szállniuk az utasoknak. Ottjártunkkor épp egy InterCity futott be. Igaz, az ezzel utazóknak valamivel könnyebb a helyzetük, mint azoknak, akik nem IC-vel közlekednek, mert a busz a Keleti pályaudvartól Hatvanig szállítja őket. Így csak egyszer kell átszállniuk.

A Keleti pályaudvaron viszont könnyen meg lehet találni a buszokat.” Fejes Evelin

Hol a vonat?

– Nem volt semmi probléma az utazással, talán csak annyi, hogy amikor Hatvanban leszálltunk a buszról, senki nem segített, hogy hol találjuk a vonatot. Kiírás sem tájékoztatta az utasoknak – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Fejes Evelin, aki Budapestről érkezett az IC-vel. – Már csak akkor tudtuk, merre van a vonatunk, amikor kiértünk a vágányokhoz. A Keleti pályaudvaron viszont könnyen meg lehet találni a buszokat. Sajnos, tovább tart így az utazás, mint korábban, de havonta csak egyszer utazom Budapestre, így ki lehet bírni – fogalmaz Evelin.

Megjegyzi: ha azonban elkészülnek a felújítással, annak minden utas nagyon örül majd.

© Fotó: Bujdos Tibor

Fiatalokból álló társaság keresgéli a csatlakozó vonatát. Tőlük is kérdezzük, milyen volt az út Budapesttől Miskolcig. Egy fiatal hölgy, aki kérte, ne írjuk meg a nevét, annyit mondott, hogy semmi gond nem adódott az út során. Hatvanban, amikor leszálltak a buszról, megmutatták a jegyüket a pénztárban, és kaptak segítséget, hogy melyik vonatra kell felszállniuk.

– Ritkán utazunk, egyszer túl lehet élni ezt a kis macerát – teszi hozzá. Aztán elköszön, mert fel kell szállniuk egy másik szerelvényre.

Félt a busztól

Az aluljárónál találkozunk egy középkorú hölggyel, csak annyit árul el, hogy Ágnesnek hívják. Ő is az IC-vel jött a fővárosból.

– Nem volt semmi gond, a busz­állomást könnyen megtaláltam. Most nem voltunk sokan, úgyhogy mindenkinek volt ülőhelye. Annyi busz indult Pestről, amennyire szükség volt. Nyáron szerintem nagyobb gond lesz, amikor többen utaznak. Hatvanban is könnyen megtaláltam a vonatot, mert szívesen adtak információt a vasutasok, sőt az aluljáróban eligazító emberek is segítették az átszállást. A csomagokat a busz rakterébe kellett betenni, de nem volt fennakadás emiatt sem, mert most kevesen voltunk – sorolja Ágnes.

Elmondja azt is, hogy a busz az autópályán jött. Az azért növelte a menetidőt, mert nagyon nehéz volt kikeveredni Pestről, hiszen sok a lámpa és sok az autó is.

© Fotó: Bujdos Tibor

– Féltem azért a hosszú, buszos úttól, de végül nem volt semmi gond. Mindenki örül majd, ha végre véget ér a felújítás. A már felújításon átesett szakaszokon csak úgy siklott a vonat, és láttam, hogy állomásokat is építenek. Ráfért már a felújítás a vasúti pályára – teszi hozzá Ágnes.

A közösségi oldalon sok hozzászólás tanúskodik arról, hogy az utasok aggódnak a vonatpótlós megoldás miatt. Főleg azok, akiknek kétszer is át kell szállniuk, mert például nem Budapestre akarnak utazni, hanem egy főváros melletti kisebb településre. Van, aki azt írja, hogy akkor lehet majd gond, ha például ünnepek előtt sokan szállnak vonatra. A kommentelők egymásnak különböző alternatív megoldásokat ajánlgatnak. Olyan személyszállítással foglalkozó vállalkozásokat, amelyek akár házhoz is szállítják az utazókat.

– Hegyi Erika –

Érdemes tájékozódni

Hétfőtől indult és december 7-éig tart a Budapest–Hatvan vasútvonal Pécel–Aszód szakászának felújítása. A beruházás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által elkezdett vasútfejlesztés része. Az utasok a 10 hónapos vágányzár ideje alatt vonatpótló buszokkal közlekedhetnek az érintett szakaszon. A Budapest–Hatvan vasútvonal felújítása uniós és állami forrásból történik, a kivitelezési költségek nettó 150 milliárd forintot tesznek ki.

A MÁV a Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően 66 busz áll rendelkezésre a vonatpótláshoz a felújítás ideje alatt. Az utasok a vonatok és a pótlóbuszok menetrend változásairól a www.mavcsoport.hu/bphatvan honlapon tájékozódhatnak.

Megkezdődött a tíz hónapos átszállósdi Miskolc - Hétfőn kezdődött és december 7-éig tart a „vonatpótlózás” Budapest és Hatvan között. „Tájékoztatjuk utasainkat, hogy Hatvan és Budapest Keleti-pályaudvar között az utazást vonatpótló buszokkal biztosítjuk” – harsogta az ismerős hang a Tiszai pályaudvaron hétfő délután. Február 4-étől As... Tovább a cikkhez

Itt a nyakunkon a vágányzár Miskolc - Kényelmetlenebb, és még hosszabb ideig tart a vonatozás a pályafelújítás miatt. Szűk két hét múlva, február 4-én, hétfőn kezdődik a már jó előre beharangozott vágányzári menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon. Az intézkedésre azért van szükség, mert Aszód és Pécel között mindkét sí... Tovább a cikkhez

Hamarosan kezdődik: életbe lép a vágányzár Miskolc - A tervezett pótlóbuszok miatt nagy a bizonytalanság. Alig egy hónap múlva életbe lép a már beharangozott vágányzári menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon. Mint írtuk, az intézkedésre azért van szükség, mert február 4. és december 7. között Aszód és Pécel között mindkét sínpárt elb... Tovább a cikkhez

Vágányzár: már bosszankodnak az emberek Miskolc - Akár az M3-as autópálya forgalmi rendjét is módosíthatják a vonatpótlók miatt. Tíz hónapos vágányzár a Budapest–Hatvan–Miskolc vonal felújítása miatt Pécel és Aszód között – számoltunk be róla néhány napja. Az intézkedés miatt 2019. február 4-től autóbuszok járnak Hatvan és Budapest Kel... Tovább a cikkhez

Tíz hónap vágányzár jön a miskolci vasútvonalon Miskolc - Februártól vonatpótló buszok járnak az intercityk helyett Pécel és Aszód között. Múlt vasárnap lépett életbe a MÁV-START 2018/2019-es menetrendje, mely több változást is hozott a térségünk vasúti közlekedésében. Szerencs és Sátoraljaújhely között például már nem kell pótlóbuszokkal utaz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA