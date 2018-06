Völgyi Péter lett az Aluinvent-DVTK sportszakmai igazgatója

Völgyi Péter Pécsett kezdte edzői pályafutását, majd nevelő egyesületébe visszatérve 2010-ben duplázott a ZTE férficsapatával, megnyerték a bajnokságot és a Magyar Kupát is. Ezt követően dolgozott Pakson szintén férfiak mellett, majd ismét Zalaegerszegen. Irányította a férfi U20-as válogatottat, és dolgozott a felnőtt női válogatott mellett is. 2014-től idén tavaszig vezette a győri csapatot, akikkel bajnoki döntőbe jutott 2016-ban, 2015-ben pedig bronzérmet szerzett, emellett éveken keresztül szerepelt az Európa Kupában és az Euroligában is.

Tavaly ősszel vette át a magyar U18-as kosárlabda válogatott szövetségi kapitányi posztját, amelyet diósgyőri munkája mellett is folytat.

Völgyi Péter az Aluinvent-DVTK sportszakmai igazgatójaként első sorban az első csapat eredményességéért felel, de feladata a saját nevelésű játékosok élvonalbeli szintre történő eljuttatása is.

Névjegy

Név: Völgyi Péter

Születési idő: 1973. június 27

Születési hely: Nova

Edzői pályafutás

2018-tól Aluinvent DVTK Sportszakmai igazgató

2017 novembertől – magyar leány U18-as válogatott – szövetségi kapitány

2017/2018 CMB Cargo UNI Győr – vezetőedző

2016/2017 CMB Cargo UNI Győr – vezetőedző

2015/2016 CMB Cargo UNI Győr – vezetőedző

2014/2015 CMB Cargo UNI Győr – vezetőedző

2013-2014 magyar női válogatott – másodedző

2013/2014 Zalakerámia-ZTE – szakmai igazgató, vezetőedző

2012-2013 magyar férfi U20-as válogatott – szövetségi kapitány

2012/2013 Zalakerámia-ZTE – szakmai igazgató, vezetőedző

2011/2012 Atomerőmű SE Paks – vezetőedző

2010/2011 Zalakerámia-ZTE – vezetőedző

2009/2010 Zalakerámia-ZTE – vezetőedző

2008/2009 Zalakerámia-ZTE – vezetőedző

2007/2008 PVSK – vezetőedző

2006/2007 PVSK – vezetőedző

2005/2006 PVSK – vezetőedző

2004/2005 PVSK – vezetőedző

2003/2004 PVSK – másodedző

