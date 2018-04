Vödörből és traktorról is érkezett a locsolóvíz Mezőkövesden

A jó Isten is lepislantott Matyóföld fővárosára, és a húsvéti hagyományok testközelből átéléséhez zarándokútra indulókra, hiszen a vasárnapi morcos, esős, hideg idő után hétfőn délelőtt kisütött a nap, és, ha nem is volt nyári meleg, de a jó idő ismét több ezer embert vonzott a Matyó Húsvétra. Az UNESCO szellemi világörökség részét képező matyó hagyományokat pedig idén már a tizenhetedik húsvétolás alkalmával elevenítették fel, és mutatták be, amely évről évre egyre több embert vonz.

Ezúttal sem maradt senki népi hagyományok nélkül, de szomjan és éhen sem, sőt, ha nem volt ijedős, vagy éppen nem vigyázott, hát a matyó lányok mellett könnyen egy adag vizet is kaphatott a nyakába, amely érkezett vödörből és traktorról is.

ÉM-HI

