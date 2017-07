Vodafone-kupa Miskolcon: az ellenfelek a világ két végéről jönnek

Az ausztrál, az új-zélandi és az amerikai hármas társaságában tölti a hetet a női válogatott, amely a Vodafone-kupán szerepel. Hétfőn és kedden három közös edzést tartott és tart a magyar és az ausztrál válogatott, amely után a két együttes szerdán már hivatalos mérkőzést is játszik.

11-en Rióban is

Bíró Attila szövetségi kapitány mondta:

– A kupát tekinthetjük a világbajnokságra való ráhangolódásnak is, ám a lányok nagyon komolyan veszik a megmérettetést, igazi értékfelmérő lesz a ránk váró nagy feladatok előtt. A torna eredménye egyáltalán nem mellékes, egy esetleges győzelem hatalmas lendületet adhat a vb-re való ráforduláshoz. Erős csapattal várjuk a megmérettetést. A keretből 11-en ott voltak a riói olimpián, ketten, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya első nagy felnőtt világversenyükön szerepelhetnek. Miskolc jó ómen a női válogatott számára, hiszen a 2016-os belgrádi Európa-bajnokság előtt az Univer-kupán a csapat itt hangolt. A város és az MVLC vezetői is megtiszteltetésnek tartják, hogy ebben az esztendőben is vendégül láthatják a csapatot, mint tették azt a riói olimpia előtt a férfiválogatottal. Nem véletlenül egyre népszerűbb a sportág a városban, így a Vodafone dolgozói között is.

A magyar női válogatott kedden délután érkezik Miskolcra, este átmozgató edzést tart és szerdán délelőtt is tréningezik – akárcsak a többi alakulat.

– Mivel a világbajnoki keretet már kijelöltem, a lányok felszabadultan játszhatnak – folytatta Bíró Attila. – Ugyanakkor teljesen mindegy, hogy ki ellen, de jól is kell játszaniuk. A budapesti világbajnokságon egyébként hármas céllal szállunk medencébe. A csoportmeccsen le kell győznünk a hollandokat, így a jobbik ágon kell a négybe kerülnünk, a harmadik elvárásunk pedig az éremszerzés. Megítélésem szerint öt-hat csapat azonos eséllyel indul majd a csatába.

Telt házat vár

A tornát a háttérből irányító-szervező Bachner András, a PannErgy-MVLC szakmai vezetője telt házat, naponta több száz nézőt vár a tornára.

– Amiben tudok, segítek – újságolta. – Hesz Mátéval, az országos szövetség főtitkárával igyekeztem megoldani mindent annak érdekében, hogy gördülékenyen haladjon minden előre. Az a legfontosabb, hogy a csapat elégedett legyen és később sikerrel szerepeljen a vébén. Miskolc az utóbbi években nagyon jó házigazda volt, most is az lesz. Bíró Attila együttese és a többiek is mindent megkapnak, amire csak szükségük van. A Voda­fone-kupa a kényelem és a rövid távolságok versenye lesz.

A lányoknak a folytatásban is jut majd tengerentúli rivális, mivel a soron következő héten Egerben edzőtáborozik majd a csapat, ahol az Egyesült Államokkal gyakorol. Az már a világbajnokság hete lesz, melynek végén, július 16-án vasárnap Japánnal szemben kezdi meg a vb-szereplést a női válogatott.

Vodafone-kupa nemzetközi női vízilabdatorna, Miskolc­tapolca, strandfürdő

A program

Július 5., szerda

18.00: Egyesült Államok – Új-Zéland

20.00: Magyarország – Ausztrália (tv: M4 Sport)

Július 6., csütörtök

18.00: Egyesült Államok – Ausztrália

20.00: Magyarország – Új-Zéland (tv: M4 Sport)

Július 7., péntek

18.00: Új-Zéland – Ausztrália

20.00: Magyarország – Egyesült Államok

A női válogatott világbajnoki csapata

Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (Dunaújváros).

Mezőnyjátékosok: Antal Dóra (Berkeley Egyetem, amerikai), Bujka Barbara (Szeged), Czigány Dóra (UVSE), Csabai Dóra (UVSE), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Illés Anna (Berkeley Egyetem, amerikai), Keszthelyi Rita (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Takács Orsolya (BVSC), Tóth Ildikó (UVSE).

(A játékosok klubjaként azt a csapatot jelöltük meg, amelyből kiharcolták a kerettagságot.)

